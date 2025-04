Salsomaggiore Under 18: Il resoconto di giornata

Un’altra giornata all’insegna del bel tempo e del grande tennis juniores sui campi del TC Salsomaggiore . Il programma odierno era imperniato sugli ottavi di finale della parte bassa del tabellone sia maschile che femminile. Nel primo match della giornata disco rosso per il piemontese Simone Massellani opposto al kazako Daniel Tazabekov. Un match nervoso per l’azzurrino che non è riuscito a scardinare la regolarità dell’avversario. E’ partito male nel primo set dove ha commesso troppi errori gratuiti . Nel secondo set ha giocato un tantino meglio ma non è bastato. Avanza ai quarti anche il ceko Psota che ha confermato di essere un ottimo giocatore in tutte le zone del campo. Contro lo spagnolo Ibarrondo due set lottati poi nel terzo ha imposto il suo maggior talento.Il nostro tennis oggi resta a galla per merito di Fabiola Marino. Autrice di una bella prestazione per piegare la ceka Denisa Zoldakova n°6 del torneo. La giocatrice romana è venuta a capo di un match molto duro per il grande equilibrio espresso in campo e per la lunghezza degli scambi. Un match di oltre tre ore che la Marino ha fatto suo grazie alla sua capacità di usare la testa nei momenti decisivi. Una smorzata sul suo secondo match point dice tutto. Altra maratona vicinissima alle tre ore il confronto tra Sofia Ferraris e la russa Dorofeeva. L’esile giocatrice friulana che compirà 15 anni a novembre ha tenuto testa alla sua più quotata avversaria ribattendo sempre colpo su colpo e non deve ingannare il punteggio del terzo set anche quello risolto dalla russa ma dopo tutta una serie infinita di games risoltisi ai vantaggi. Comunque Sofia ha grandi margini di miglioramento e può essere più che soddisfatta del suo torneo tenendo conto che partiva dalle qualificazioni. In serata la n°2 Rolls vinceva di esperienza il suo match contro la spagnola Paun mentre l’ucraino Bilozertsev si rivelava troppo forte per Tommaso Filippi.

Risultati

2°turno Boys : Tazabekov (Kaz) b Massellani (Ita) 6/3 6/4;Psota (Cze) b Ibarrondo (Spa) 7/5 6/7 (2) 6/2;Neimanis (Lat) b Blus (Pol) 6/2 6/2;Bilozertsev (Ukr) b Filippi (Ita) 6/0 6/1.

2°turno Girls : Vaissaud (Fra) b Vavrova 7/6 (4) 6/2;Marino (Ita) b Zoldakova (Cze) 6/4 3/6 6/3;Dorofeeeva Ribas (NoFlag) b Ferraris (Ita) 6/3 6/7 6/1;Rolls (Usa) b Paun (Spa) 6/4 7/6 (4).