Salsomaggiore Under 18: Il resoconto di giornata

Altra giornata all’insegna di un sole caldo e direi insolito per un torneo a cui la pioggia non è mai mancata. La prima a scendere in campo è stata la numero uno del tabellone la quindicenne tedesca Mariella Thamm . Gran fisico e colpi esplosivi che hanno messo all’angolo la sua rivale l’argentina Lara Quaglia in poco meno di un’ora. Attendiamo la Thamm al prossimo impegno con la giapponese di appena 13 anni Sakino Miyazawa , un incontro che promette spettacolo tra due ragazze di sicuro avvenire. Sempre sul centrale ha passato il primo ostacolo la marchigiana Ilary Pistola. Combattiva e determinata Ilary ha piegato la resistenza della svizzera Pushkar. Molti i duelli azzurri nel programma odierno. Il toscano Lorenzo Balducci figlio d’arte , suo padre Daniele è stato nei primi 200 ATP ,ha vinto contro il romano Terzoli in un incontro più tirato di quanto non dica il punteggio. Basti pensare che per venirne a capo per Lorenzo ci sono voluti 10 match point. Hanno passato il turno anche il piemontese Massellani opposto al toscano Meacci e una certa sorpresa il successo del forlivese Tommaso Filippi sul romano Mattia Baroni che vantava miglior classifica ITF. Esordio sfortunato per Michele Mecarelli n°3 del torneo. Un primo set a tutto gas contro il ceko Psota poi un calo progressivo culminato nel ritiro del giocatore della Galimberti Academy sul 4 a 1 per Psota nel terzo set . La sorpresa del torneo è arrivata da parte del nativo di Casoria Antonio Marigliano . Marigliano dopo aver superato le qualificazioni ha oggi inflitto una dura lezione all’italo-argentino Vito Antonio Darderi (n°5) il cui gioco di continua difesa non ha pagato. Continua lo stato di forma di Filippo Alfano , finalista nel J60 di Mentone la settimana scorsa. Alfano ha estromesso il russo Shibaev n°7 del torneo. In chiusura di programma l’altro figlio d’arte Mattia Pescosolido sotto lo sguardo vigile di papà Stefano ha lottato con coraggio ma si è dovuto arrendere al tedesco Moise. Purtroppo un risentimento agli addominali non gli ha consentito di essere al meglio. Nel torneo femminile diversi i derby tricolori che hanno premiato Sofia Ferraris e Alessia Antici.

Risultati

1°turno boys : Massellani (ita) b Meacci (Ita) 6/4 6/1;Balducci (Ita) b Terzoli (Ita) 6/3 6/3;Tazabekov (Kaz) b Boi (ita) 6/1 6/2 ; Simon (Fra) b Fiocchi (Ita) 6/1 6/2; Filippi (Ita) b Baroni (ita) 6/4 6/3; Psota (Cze) b Mecarelli (Ita) 1/6 7/5 4/1 rit.;Marigliano (Ita) b Darderi (Ita) 6/3 6/1;Alfano (Ita) b Shibaev (NFla) 6/4 6/3;Moise (Ger) b Pescosolido (Ita) 6/4 2/6 6/0.

1° turno girls : Thamm (Ger) b Quaglia (Ita) 6/1 6/0;Pistola (Ita) b Pushkar (Sui) 6/4 6/3; Geng (Chn) b Cocomazzi (Ita) 6/2 6/2; Antici (ita) b Filardi Louza Vieria (Ita) 6/2 6/2;Vavrova (Svk) b Basiletti (Ita) 6/4 6/4; Ferraris (ita) b Galli (ita) 6/2 6/1;Marino (Ita) b Frommenweiler 7/5 6/4.