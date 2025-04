Sinner intervistato da Tg1, martedì 29 aprile alle 20.30

Un appuntamento da non mancare per tutti gli appassionati di tennis e in particolare i supporter di Jannik Sinner. Il n.1 del mondo, a pochi giorni dal rientro in attività agli Internazionali d’Italia, è stato intervistato dal direttore del Tg1 Gian Marco Chiocci e l’intervista sarà trasmessa oggi, martedì 29 aprile, alle 20.30 dopo il telegiornale della sera, su Rai 1.

“Talento straordinario, disciplina, umiltà” recita la clip che lancia l’intervista chiamata “Gioco, partita, incontro con Sinner”.

Mario Cecchi