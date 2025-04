ITF Santa Margherita di Pula: Il resoconto di giornata (28 Aprile 2025)

Lorenzo Carboni e Andrea Guerrieri accedono agli ottavi di finale del quinto dei sei Itf Combined del ciclo primaverile in corso di svolgimento sui campi in terra battuta di Santa Margherita di Pula, rientranti nella manifestazione Forte Village Tennis Project e organizzato dall’Asd Forte Village Sports Academy con il supporto dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna.

Nel doppio derby tricolore in programma all’esordio del tabellone principale, la wild card Carboni ha eliminato 7-5, 4-6, 6-2 la testa di serie numero 8 Alexander Weis al termine di una battaglia sportiva durata 3 ore e 11′. Circa un’ora in meno (2h14′) è servita a Guerrieri per avere la meglio 3-6, 6-2, 6-1 Gianmarco Ferrari.

Sono sette gli italiani che hanno superato le qualificazioni maschili: Gian Marco Ortenzi (6-0, 6-3 su Gabriele Dolce), Giannicola Misasi (doppio 6-2 su Patric Prinoth), Tobia Costanzo Baragiola Mordini (6-4, 6-3 su Filippo Mazzola), Nicolò Toffanin (6-3, 6-4 su Matteo Mesaglio), Lorenzo Angelini (6-0, 6-1 su Flavio Bocci), Maximilian Figl (doppio 6-2 sul tedesco Rafael Giotis) e Marco Furlanetto (7-6, 6-1 su Filippo Giovannini).

Saluta il torneo Andrea Militi Ribaldi, sconfitto 7-6(2), 6-2 dal giapponese Naoki Tajima.

Nel main draw aperto dal britannico Paul Jubb, ci sono anche altri sette italiani: la testa di serie numero 4 Francesco Maestrelli, Federico Iannaccone, Facundo Juarez, Giovanni Oradini, Michele Ribecai e le wild card Silvio Mencaglia e Massimo Pizzigoni.

Intanto, sono iniziate le qualificazioni femminili. Nell’unico primo turno in programma, Manuela De Lorenzo si è ritirata dopo aver perso i primi dieci giochi contro la ceca Anna Jelinkova.

Strappano già il pass per il tabellone principale Marcella Dessolis (che batte con un doppio 6-2 Ludovica Mazzucchelli) e Aurora Deidda (6-1, 6-2 sulla statunitense Gabriela Vilar), mentre cade nel turno decisivo Sofia Del Balzo Ruiti (6-1, 6-2 dalla polacca Barbara Straszewska).

Nel programma di domani le sfide tra Barbara Dessolis e Ruby Pinna, tra Caterina Odorizzi e Carola Manfredonia e tra Giulia Alessia Monteleone e la ceca Anna Jelinkova.