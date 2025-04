Giornata di sole e di ottimo tennis sui campi del TC Salsomaggiore dove sono iniziati gli incontri del tabellone principale della 42^ edizione del torneo Bayer

In apertura di programma bella prestazione del romano Leonardo Leti Messina che ha ben onorato la wild card concessagli dalla Federazione. Solo al tie-break del terzo ha ceduto al polacco Alexander Blus n°219 del ranking juniores.

Il vero incontro del giorno si è consumato sul campo Centrale dove Matteo Gribaldo ha fatto vedere le streghe al n°1 del torneo lo svedese William Vinciguerra. Matteo, sedicenne di Montecatini ha messo in mostra un gioco veloce ed essenziale. Nel primo set lo svedese non è riuscito a trovare le contromisure per arginare Matteo che gli ha rifilato un rotondo 6/0 poi lentamente Vinciguerra è entrato in partita riportando il match in parità. Tutto si decideva in un terzo set da brividi con Matteo che sembrava avviato a chiudere il match in suo favore. Break del nostro sul 4 pari e 40 a 0 sul suo servizio. Tre match point, un match finito ma sappiamo bene quanto crudele sia questo sport. Una volta scampato il pericolo lo svedese prendeva coraggio e si limitava a fare affidamento alla sua maggiore esperienza nel gestire un incontro così complicato. Sfumava così il sogno di Gribaudo che ha qualità e gioco per poter migliorare ancora.

Per ironia della sorte sul campo adiacente la nemesi dei match point mancati si accaniva su un’altra giocatrice toscana Vittoria Vignolini alle prese con la numero 4 del torneo la statunitense di chiara origine asiatica Nancy Lee. Vignolini in dominio, 6/4 5/2 e 4 match point poi inesorabili si aprivano delle crepe nel suo gioco e l’americana rientrava nel match per poi imporsi nel terzo set.

Buon esordio tra le ragazze per la pistoiese Sveva Pieroni che lasciava pochi games alla polacca Barbara Kostecka. Un certo interesse per la statunitense Kaitlyn Rolls che ha piegato a forza di smorzate la palermitana Alessandra Fiorillo. La Rolls è stata n°13 del mondo poi un infortunio ne ha limitato l’attività ma la qualità c’è.

Esordio positivo anche per la tredicenne giapponese Myazawa entrata nel main draw con una wild card degli organizzatori. In serata il numero due del torneo l’ucraino Bilozertsev ha piegato Il francese Timeo Trufelli mentre vittoria netta a sorpresa dell’irpina Ylenia Zocco contro la turca Kurt numero 5 del tabellone femminile.

Domani completamento del 1°turno sui campi del TC Salsomaggiore a partire dalle 8.45.