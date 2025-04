Blackout nazionale in Spagna: sospese le partite all’Open di Madrid

L’Open di Madrid è stato sospeso, con i giocatori costretti a lasciare il campo, dopo la totale interruzione di corrente nella capitale spagnola a causa di un blackout nazionale che ha lasciato molte città al buio. La stella britannica Jacob Fearnley era tra coloro che si trovavano in una posizione difficile quando ha affrontato Grigor Dimitrov, che stava servendo per rimanere in partita quando il gioco è stato interrotto.

Il sistema di chiamata elettronica e i tabelloni segnapunti sono andati in tilt e, senza elettricità allo stadio Manolo Santana, anche la partita tra Damir Dzuhmur e Matteo Arnaldi ha dovuto essere interrotta per poi riprendere senza corrente.

Il sito spagnolo SUR afferma che un blackout nazionale causato dalla Red Electrica Española, la rete elettrica spagnola, sta colpendo città come Madrid, Malaga, Siviglia e Badajoz, tra le altre.

Sebbene molti critici del sistema di controllo elettronico delle linee di gioco affermino che le interruzioni di corrente siano una delle ragioni per cui i guardalinee dovrebbero rimanere al loro posto durante i tornei, le partite non avrebbero potuto riprendere anche se fossero state presenti.

Sopra il campo c’è una grande telecamera a ragno, azionata a distanza, che si muove mentre la palla è in gioco, ma è rimasta sospesa precariamente sopra la terra battuta, creando un problema tale da dover allontanare i giocatori dall’area.

Un messaggio per chi guardava da casa recitava: “Scusate per la perdita delle immagini”.





Enrico Milani