Challenger 175 Estoril: Il Tabellone Principale e di qualificazione. Nardi nel md. 4 azzurri nelle quali

Challenger 175 Estoril – Tabellone Principale – terra

(WC) (1) Felix Auger-Aliassime vs Bye

(Alt) Dusan Lajovic vs (Alt) Ethan Quinn

Learner Tien vs (WC) Gastao Elias

(WC) Henrique Rocha vs (7) Nicolas Jarry

(4) Marcos Giron vs Bye

Aleksandar Vukic vs (Alt) Nicolas Moreno De Alboran

Jaime Faria vs Qualifier

Jesper de Jong vs (8) Joao Fonseca

(5) Miomir Kecmanovic vs Jan-Lennard Struff

(Alt) Kimmer Coppejans vs Qualifier

Qualifier vs Marton Fucsovics

Bye vs (3) Nuno Borges

(6) Pedro Martinez vs (Alt) Aziz Dougaz

Luca Nardi vs Aleksandar Kovacevic

(Alt) Yannick Hanfmann vs Qualifier

Bye vs (2) Alex Michelsen

ESTADIO MILLENNIUM – ore 13:00

Pedro Araujo 🇵🇹 vs Giulio Zeppieri 🇮🇹

Andrea Pellegrino 🇮🇹 vs Joao Graca 🇵🇹

Beibit Zhukayev 🇰🇿 vs Francisco Rocha 🇵🇹

COURT CASCAIS – ore 13:00

Denis Yevseyev 🇰🇿 vs Manas Dhamne 🇮🇳

Patrick Zahraj 🇩🇪 vs Tiago Pereira 🇵🇹

Marco Cecchinato 🇮🇹 vs Alexey Vatutin 🇷🇺

COURT CTE – ore 13:00

Giovanni Fonio 🇮🇹 vs Ivan Gakhov 🇷🇺

Bernabe Zapata Miralles 🇪🇸 vs Alex Marti Pujolras 🇪🇸