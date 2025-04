WTA 125 Saint Malo: Il Tabellone Principale. Nessuna presenza italiana

WTA 125 Saint Malo – Tabellone Principale – terra

(1/WC) McCartney Kessler vs Qualifier

Qualifier vs (WC) Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah

Nuria Parrizas Diaz vs Chloe Paquet

Selena Janicijevic vs (7) Viktorija Golubic

(3) Katie Volynets vs Anastasia Zakharova

Priscilla Hon vs Varvara Lepchenko

Celine Naef vs Qualifier

Kaja Juvan vs (5) Greet Minnen

(8) Yue Yuan vs Fiona Ferro

Sijia Wei vs Qualifier

Leolia Jeanjean vs (WC) Lois Boisson

Manon Leonard vs (4) Caroline Dolehide

(6) Olivia Gadecki vs Victoria Mboko

Elsa Jacquemot vs Marina Stakusic

Jessika Ponchet vs Diane Parry

Petra Marcinko vs (2/WC) Naomi Osaka