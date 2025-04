WTA 125 Vic: Il Tabellone Principale e di Qualificazione con il programma di domani. Cocciaretto e Stefanini nel Md

WTA 125 Vic – Tabellone Principale – terra

(1) Leylah Fernandez vs Qualifier

Aliaksandra Sasnovich vs Emiliana Arango

Elisabetta Cocciaretto vs Jule Niemeier

Carlota Martinez Cirez vs (7) Ajla Tomljanovic

(3) Katerina Siniakova vs Andrea Lazaro Garcia

Storm Hunter vs Qualifier

Arantxa Rus vs Rebeka Masarova

Irene Burillo vs (5) Renata Zarazua

(8) Kamilla Rakhimova vs (WC) Marina Bassols Ribera

Daria Saville vs Guiomar Maristany Zuleta De Reales

Xiyu Wang vs Dalma Galfi

Bianca Andreescu vs (4) Kimberly Birrell

(6) Maya Joint vs (WC) Aliona Bolsova

Qualifier vs Lucrezia Stefanini

Louisa Chirico vs Oksana Selekhmeteva

Qualifier vs (2) Lulu Sun

(1) Aleksandra Krunicvs Bye(2) Lucia Cortez Llorcavs (WC) Alba Salles Canudas(3) Ruth Roura Llaveriasvs (WC) Yvonne Cavalle-Reimers(4) Ane Mintegi Del Olmovs (WC) Naroa Aranzabal

Court 1 – ore 10:00

(2) Lucia Cortez Llorca 🇪🇸 vs Alba Salles Canudas 🇪🇸 Inizio 10:00

Louisa Chirico 🇺🇸 vs Oksana Selekhmeteva 🇷🇺 Non prima 11:00

Elisabetta Cocciaretto 🇮🇹 vs Jule Niemeier 🇩🇪

Daria Saville 🇦🇺 vs Guiomar Maristany Zuleta De Reales 🇪🇸

Court 2 – ore 10:00

(4) Ane Mintegi Del Olmo 🇪🇸 vs Naroa Aranzabal 🇪🇸 Inizio 10:00

Xiyu Wang 🇨🇳 vs Dalma Galfi 🇭🇺 Non prima 11:00

Bianca Andreescu 🇨🇦 vs (4) Kimberly Birrell 🇦🇺 Non prima 14:00