WTA 1000 Madrid: Paolini cede nettamente a Sakkari

Giornata no per Jasmine Paolini che saluta Madrid, battuta seccamente, 6-2 6-1 lo score, da Maria Sakkari, che piano piano sta ritrovando il livello del 2021 quando si era qualificata per le semifinali del Roland Garros e degli US Open. Maria Sakkari, 29 anni, sprofondata al n.82 del ranking (best n.3 nel 2022) a causa di un infortunio alla spalla, ha giocato una bella partita, continua e concentrata. Intoccabile nei giochi di servizio ha aggredito la seconda della Paolini attaccando subito in risposta e tenendo l’azzurra lontana dalla linea di fondo.

Jasmine purtroppo si è trovata in difficoltà dal primo gioco del match quando al servizio ha subito dovuto difendere due palle break. Sempre in difesa, Paolini non riusciva a ribaltare lo scambio, messa in difficoltà dalla palla viva e veloce della Sakkari, sulla quale poteva solo appoggiarsi. Purtroppo giocando da lontano la toscana perdeva terreno ed inevitabilmente accorciava restando in balia della greca. Ci sarebbe voluta una svolta, una reazione importante, ma oggi non fisicamente al meglio, Paolini non è mai stata in partita. Anche il linguaggio del corpo esprimeva sentimenti negativi. Poche energie e molto giù moralmente Jasmine non è stata capace di reagire. Peccato perché tra un mese per la toscana scade una cambiale importante e qualche punto in più avrebbe dato più tranquillità in vista del secondo Slam della stagione. Peccato perché l’ultimo precedente lo scorso anno a Dubai era stato a vantaggio della Paolini, mentre la Sakkari aveva vinto nel 2021 sulla terra di Parigi. Una giornata da dimenticare, prendersi una pausa per ricaricare le batterie e poi via verso Roma, la terra battuta del Foro italico aspetta.

La cronaca

1. set. Inizia Jasmine Paolini che deve difendere subito due palle break. Ne esce bene Jasmine 1-0. Sakkari si presenta con autorità Gioco a zero 1-1. Al servizio Paolini che ha ancora due palle break contro. La toscana le annulla, ma sulla terza mette una facile volée in rete. Break 1-2. Sakkari alla battuta per confermare il break. Risponde ben Paolini 0-15. Dritto in rete di Jasmine che è troppo lontana dal campo 15 pari. Ancora un dritto fuori per Paolini 30-15. Ace della greca 40-15. Manovra bene lo scambio Jasmine 40-15. Veloce verso la rete Jasmine che chiude con un dritto vincente. Parità. Risposta in rete, vantaggio Sakkari. Bene Jasmine con la risposta. Parità. Si scambia con lunghi dritti in top, sbaglia per prima Sakkari. Palla break. Sakkari controlla lo scambio e chiude con un rovescio vincente. Parità. In ritardo sul rovescio Jasmine, vantaggio Sakkari. Risposta profonda della lucchese, che poi chiude con il rovescio. Parità. Lavora ai fianchi la greca e chiude con il rovescio lungolinea. Palla break Paolini. Servizio e rovescio vincente. Parità. Ancora una buona prima, poi dritto vincente. Vantaggio Sakkari. Ace, la greca conferma il break 3-1. Risposta vincente di Sakkari 15-0. Doppio fallo, Jasmine non riesce ad entrare in partita 0-30. Regalo un rovescio in rete la nativa di Atene 15-30. Si muove bene Sakkari che costringe Jasmine all’errore 15-40, due palle per il doppio break. In rete la smorzata di Paolini. Doppio break per Sakkari 1-4. Entra la prima a Sakkari 15-0. Sbaglia la palla corta la greca, Jasmine la punisce 15 pari. Servizio sulla riga e risposta fuori 30-15. Lascia partire il braccio Jasmine, rovescio vincente 30 pari. Risposta steccata 40-30. Risponde lungo Paolini, Sakkari mette in rete. Parità. Doppio fallo, palla break. Spinge bene con il dritto l’ex numero tre del mondo, palla break annullata. Brava Paolini che risponde bene ed entra dentro il campo. Palla break. Servizio e dritto. Parità. Riesce a ribaltare lo scambio Jasmine che con il dritto lungolinea costringe Sakkari all’errore. Palla break. Pasticcia a rete la greca. Break. 2-4. Paolini al servizio per restare vicino nel punteggio. Accorcia con il dritto Jasmine e Sakkari la punisce 0-15. Ancora un errore di Paolini 0-30. Seconda troppo leggera 0-40. Tre palle break. Serve and volley di Jasmine, ma la volée finisce lunga. Break 2-5. Sakkari al servizio per il set. Errore di paolini 15-0. Ancora un rovescio fuori in risposta 30-0. Risposta fuori molto disunita Jasmine 0-40, tre set-point. Risponde corto Paolini. Gioco a zero e primo set per Maria Sakkari 6-2 in 52 minuti.

2. set. Al servizio Paolini che inizia male. Ancora due errori da parte di Jasmine 0-30. Si difende perfettamente Sakkari che trova il dritto vincente 0-40 tre palle break. Mette la prima Jasmine 15-40.Ancora una prima, Paolini domina lo scambio, seconda palla break annullata. Ancora una prima e Jasmine salva anche la terza palla break. Troppo leggera la seconda di Paolini, Sakkari spinge e chiude con la smorzata. Palla break. Black. out di Jasmine che tenta una smorzata che non arriva nemmeno alla rete. Break 0-1. Sakkari per confermare il break. Doppio fallo 0-15. Lenta nello spostamento laterale, Jasmine mette il dritto in rete 15 pari. Rovescio in rete 30-15. Ancora due risposte fuori gioco Sakkari 2-0. Paolini al servizio. Errore di Sakkari 15-0. Spinge bene con il dritto Jasmine 30-0. Fuori il rovescio di Sakkari 40-0. Gioco a zero per Jasmine, speriamo che sia la base per una ripartenza 2-1. Sakkari mette la prima, esce la risposta dell’italiana 15-0. Il nastro aiuta la greca 30-0. Ace 40-0. Risposta profonda e dritto vincente 40-15. Regala a rete Sakkari, brava Jasmine 40-30. Rovescio in rete della Sakkari. Parità. Si apre il campo con il servizio la greca, vantaggio Sakkari. Prima vincente, Sakkari conferma il break 3-1. Paolini alla battuta. Lenta nell’uscita dal servizio, dritto fuori 0-15. Più veloce la palla di Sakkari, che controlla lo scambio da fondo 0-30. Sempre indietro Paolini che mette un dritto fuori 0-40, tre palle break. Rovescio in rete, doppio break per la giocatrice greca 1-4. Sakkari domina da fondo 15-0. Splendido lob della greca 30-0. Ingiocabile Sakkari, 40-0. Stecca il dritto Sakkari 40-15. Ancora un errore di Paolini 5-1. Paolini per restare nel match e nel torneo. A rete Jasmine 15-0. Risposta lunga 30-0. Lenta in uscita dal servizio, Jasmine mette in rete il rovescio 30-15. Ancora un errore per Jasmine 30 pari. Servizio e dritto 40-30. Mette il dritto in rete Paolini. Parità. Risponde lungo Sakkari. Match-point. Chiude con lo smash Sakkari 6-2 6-1.

Enrico Milani

🇬🇷 Maria Sakkari vs 🇮🇹 Jasmine Paolini (6) (WTA)