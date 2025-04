WTA 125 Saint Malo: Il Tabellone di Qualificazione. Presenza di Jessica Pieri

WTA 125 Saint Malo – Tabellone Qualificazione – terra

(1) Tessah Andrianjafitrimo vs (WC) Sarah Iliev

Alyssa Reguer vs (8) Emily Appleton

(2) Noma Noha Akugue vs Amina Anshba

Freya Christie vs (6) Emeline Dartron

(3) Carole Monnet vs (WC) Eleejah Inisan

Jessica Pieri vs (7) Sara Cakarevic

(4) Alina Charaeva vs Diana Martynov

Yara Bartashevich vs (5) Caroline Werner

Central – ore 11:00

Yara Bartashevich 🇫🇷 vs (5) Caroline Werner 🇩🇪

(3) Carole Monnet 🇫🇷 vs Eleejah Inisan 🇫🇷

(1) Tessah Andrianjafitrimo 🇫🇷 vs Sarah Iliev 🇫🇷

(4) Alina Charaeva 🇷🇺 vs Diana Martynov 🇫🇷 Non prima 14:30

Court 1 – ore 11:00

(2) Noma Noha Akugue 🇩🇪 vs Amina Anshba 🇷🇺

Freya Christie 🇬🇧 vs (6) Emeline Dartron 🇫🇷 Non prima 12:00

Jessica Pieri 🇮🇹 vs (7) Sara Cakarevic 🇫🇷 Non prima 13:30

Alyssa Reguer 🇫🇷 vs (8) Emily Appleton 🇬🇧 Non prima 14:30