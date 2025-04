Challenger 75 Ostrava: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Tre azzurri nelle quali

Challenger 75 Ostrava – Tabellone Principale – terra

(1) Vit Kopriva vs Qualifier

Filip Cristian Jianu vs Qualifier

(WC) Jan Jermar vs Daniel Evans

Khumoyun Sultanov vs (8) Hady Habib

(3) Adrian Mannarino vs Qualifier

Luca Van Assche vs Henri Squire

Qualifier vs Oriol Roca Batalla

August Holmgren vs (7) Lukas Klein

(5) Harold Mayot vs Daniel Rincon

Qualifier vs Qualifier

Murphy Cassone vs (WC) Jan Kumstat

Zsombor Piros vs (4) Dalibor Svrcina

(6) Coleman Wong vs Gauthier Onclin

(WC) Maxim Mrva vs Edas Butvilas

Marek Gengel vs Radu Albot

Aslan Karatsev vs (2) Elmer Moller

(1) Guy Den Oudenvs Michael Vrbensky(Alt) Dominik Kellovskyvs (10) Norbert Gombos

(2) Max Houkes vs (WC) Jiri Cizek

(WC) Jan Klimas vs (7) Daniel Michalski

(3) Vitaliy Sachko vs (WC) Jakub Filip

(Alt) Petr Brunclik vs (9) Jacopo Berrettini

(4) Mili Poljicak vs (Alt) James Watt

(CO) Alex Martinez vs (12) Jiri Vesely

(5) Remy Bertola vs Rudolf Molleker

Hynek Barton vs (11) Oleg Prihodko

(6) Enrico Dalla Valle vs (WC) Daniel Siniakov

Raul Brancaccio vs (8) Jelle Sels

🇨🇿 vs🇮🇹🇨🇿 vs🇸🇰🇪🇸 vs🇨🇿🇨🇿 vs🇺🇦

COURT 3 – ore 10:30

Jan Klimas 🇨🇿 vs Daniel Michalski 🇵🇱

Guy Den Ouden 🇳🇱 vs Michael Vrbensky 🇨🇿

Enrico Dalla Valle 🇮🇹 vs Daniel Siniakov 🇨🇿

Remy Bertola 🇨🇭 vs Rudolf Molleker 🇩🇪

COURT 4 – ore 10:30

Max Houkes 🇳🇱 vs Jiri Cizek 🇨🇿

Vitaliy Sachko 🇺🇦 vs Jakub Filip 🇨🇿

Raul Brancaccio 🇮🇹 vs Jelle Sels 🇳🇱

Mili Poljicak 🇭🇷 vs James Watt 🇳🇿