Edizione n°42 del torneo Bayer under 18 di Salsomaggiore: Domani si parte con le qualificazioni

Domani al via le qualificazioni dell’edizione n°42 del torneo Bayer under 18 di Salsomaggiore. Il rinvio ha comportato un doppio turno per qualificarsi e dunque domani sarà una giornata impegnativa per questi ragazzi. Il torneo entrerà nel vivo da lunedì con i match del main draw.

Nel torneo maschile confermata la presenza dello svedese William Vinciguerra che tenterà al suo secondo tentativo dopo la semifinale dello scorso anno di vincere il torneo ed eguagliare le gesta di suo zio Andreas che trionfò nell’edizione del 1998. La gara femminile sarà nobilitata dalla 15enne tedesca Mariella Thamm , un vero talento che ha già fatto il suo esordio nei tornei della WTA. Le speranze azzurre sono affidate allo jesino Michele Mecarelli numero 3 del torneo e tra le ragazze alla milanese Carla Giambelli . Il torneo di qualificazione a partire dalle ore 8.30 sui campi del TC Salsomaggiore e del TC Cabriolo di Fidenza.

Qualificazioni Maschili – J200 Salsomaggiore 🇮🇹

🇮🇹 Pietro Ricci [1] vs. Bye

🇷🇴 Eduard Claudiu Donea vs. 🇮🇹 Riccardo Terzoli [8]

🇮🇹 Marco Meacci [2] vs. 🇮🇹 Gioele Andreazzoli

🇮🇹 Leonardo Tombolini vs. 🇮🇹 Riccardo Pasi [7]

🇮🇹 Salvatore Tartaglione [3] vs. 🇮🇹 Francesco Zaffanella

🇮🇹 Tommaso Filippi vs. 🇮🇹 Alessandro Maina [6]

🇮🇹 Antonio Marigliano [4] vs. 🇮🇹 Riccardo Latini

🇮🇹 Giacomo Bertini vs. 🇮🇹 Petar Ciangherotti [5]

—

Qualificazioni Femminili – J200 Salsomaggiore 🇮🇹

🇮🇹 Manuela Filardi Louza Vieira [1] vs. Bye

🇮🇹 Cecilia Maria Stella Ferrazzoli vs. 🇮🇹 Camilla Montenet [7]

🇨🇭 Nora Rezzonico [2] vs. 🇮🇹 Benedetta Terzoli

🇮🇹 Veronica Mavero vs. 🇮🇹 Sofia Ferraris [5]

🇨🇭 Ana Frommenwiler [3] vs. 🇮🇹 Silvia Dalle Molle

🇮🇹 Elena Fabrizia Campi [WC] vs. 🇮🇹 Beatrice Cocomazzi [6]

🇮🇹 Asia Basiletti [4] vs. 🇮🇹 Crystal Aratari [WC]

🇮🇹 Ambra Tommasi vs. 🇮🇹 Virginia Lanzillo [8]