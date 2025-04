De Minaur troppo forte per Sonego: l’azzurro esce di scena a Madrid

Lorenzo Sonego è stato eliminato al secondo turno dal Masters 1000 di Madrid, cedendo in modo netto all’australiano Alex De Minaur con il punteggio di 6-2, 6-3 in appena 75 minuti di gioco. Una prestazione sottotono quella del tennista torinese, che dopo un promettente avvio si è progressivamente disunito, subendo la maggiore solidità e brillantezza dell’avversario.

Il match è iniziato con buone prospettive per l’italiano, capace di ottenere un break immediato nel game d’apertura e di portarsi sull’1-0 40-0 al servizio. Da quel momento, però, la partita ha preso una piega totalmente diversa: Sonego ha subito 7 break senza riuscire a realizzarne più nessuno, mostrandosi in difficoltà sia al servizio che negli scambi da fondo campo.

Le statistiche raccontano impietosamente la differenza di rendimento tra i due: l’azzurro ha messo in campo solo il 58% di prime, vincendo il 63% dei punti con la prima e un misero 36% con la seconda. Dall’altra parte della rete, De Minaur ha mostrato una solidità impressionante, tenendo in campo il 70% delle prime con l’82% di punti vinti sulla prima e un quasi irreale 93% sulla seconda.

Nel primo set, dopo il promettente avvio, Sonego ha subito l’immediato contro-break e ha completamente perso il controllo della partita, cedendo per 6-2 con tre break subiti. Nel secondo parziale lo spartito non è cambiato, con l’australiano sempre in controllo e l’azzurro incapace di trovare contromisure efficaci.

Solo nel finale c’è stato un timido tentativo di reazione da parte di Sonego, che ha annullato un match point sul proprio servizio sul 2-5, ma De Minaur ha chiuso i conti nel game successivo con tre match point consecutivi, trasformando il primo con un servizio vincente.

“Partita che è esistita solo nei primi due giochi del primo set,” è la chiosa finale sottolineando come il torinese sia letteralmente sparito dal campo dopo l’iniziale vantaggio. De Minaur avanza così al terzo turno, dove affronterà Denis Shapovalov.

Per Sonego una prestazione da dimenticare e l’ennesima occasione per riflettere sulle difficoltà che continua a incontrare contro avversari di alto livello, specialmente quelli dotati di grande velocità di gambe e solidità da fondo come l’australiano.

ATP Madrid Alex de Minaur [6] Alex de Minaur [6] 6 6 Lorenzo Sonego Lorenzo Sonego 2 3 Vincitore: de Minaur Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 L. Sonego 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 df 40-40 A-40 40-40 A-40 5-2 → 5-3 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 ace 4-2 → 5-2 L. Sonego 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 df 40-30 4-1 → 4-2 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 L. Sonego 0-15 15-15 15-30 15-40 2-1 → 3-1 A. de Minaur 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 L. Sonego 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 5-2 → 6-2 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 L. Sonego 15-0 15-15 30-15 40-15 4-1 → 4-2 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 4-1 L. Sonego 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-1 → 3-1 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 40-40 40-A df 0-1 → 1-1 A. de Minaur 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1

Statistica De Minaur 🇦🇺 Sonego 🇮🇹 STATISTICHE DI SERVIZIO Valutazione del servizio 333 205 Ace 1 1 Doppi falli 0 5 Prima di servizio 28/40 (70%) 30/52 (58%) Punti vinti sulla prima 23/28 (82%) 19/30 (63%) Punti vinti sulla seconda 11/12 (92%) 8/22 (36%) Palle break salvate 1/2 (50%) 2/6 (33%) Giochi di servizio giocati 9 8 STATISTICHE DI RISPOSTA Valutazione della risposta 217 87 Punti vinti sulla prima di servizio 11/30 (37%) 5/28 (18%) Punti vinti sulla seconda di servizio 14/22 (64%) 1/12 (8%) Palle break convertite 4/6 (67%) 1/2 (50%) Giochi di risposta giocati 8 9 STATISTICHE DEI PUNTI Punti vinti a rete 7/9 (78%) 7/11 (64%) Vincenti 12 10 Errori non forzati 9 32 Punti vinti al servizio 34/40 (85%) 27/52 (52%) Punti vinti in risposta 25/52 (48%) 6/40 (15%) Totale punti vinti 59/92 (64%) 33/92 (36%) VELOCITÀ DI SERVIZIO Velocità massima 218 km/h (135 mph) 216 km/h (134 mph) Velocità media prima 205 km/h (127 mph) 198 km/h (123 mph) Velocità media seconda 168 km/h (104 mph) 172 km/h (106 mph)





Francesco Paolo Villarico