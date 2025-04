Challenger 75 Guangzhou: Il Tabellone Principale e di Qualificazione con il programma di domani

Challenger 75 Guangzhou – Tabellone Principale – hard

(1) Adam Walton vs Qualifier

(Alt) Fajing Sun vs Alibek Kachmazov

Omar Jasika vs Qualifier

(PR) Jason Kubler vs (7) James McCabe

(3) Tristan Schoolkate vs Qualifier

Alex Bolt vs Sho Shimabukuro

Qualifier vs (JR) Hoyoung Roh

(WC) Charles Chen vs (6) Hugo Grenier

(5) Li Tu vs Yosuke Watanuki

Qualifier vs (Alt) Ilia Simakin

Qualifier vs Marat Sharipov

(WC) Rigele Te vs (4) Terence Atmane

(8) Constant Lestienne vs Yu Hsiou Hsu

Antoine Escoffier vs Zachary Svajda

(WC) Yi Zhou vs (Alt) Jie Cui

Rio Noguchi vs (2) Brandon Holt

(1) Ryan Penistonvs (WC) Zhan Zheng(Alt) Daniel Cukiermanvs (8) Hiroki Moriya

(2) Christian Langmo vs (WC) Yaojie Zeng

(WC) Zijiang Yang vs (9) Ajeet Rai

(3) Mats Rosenkranz vs (Alt) Mitsuki Wei Kang Leong

(Alt) Pengyu Lu vs (12) Ramkumar Ramanathan

(4) Andre Ilagan vs (JR) Hayden Jones

(Alt) Colin Sinclair vs (10) Jake Delaney

(5) Moerani Bouzige vs Evan Zhu

Filip Peliwo vs (7) Hyeon Chung

(6) Kasidit Samrej vs (WC) Linang Xiao

(Alt) Jesse Delaney vs (Alt) (11) Ye Cong Mo

CENTER COURT – ore 04:00

Jesse Delaney 🇦🇺 vs Ye Cong Mo 🇨🇳

Kasidit Samrej 🇹🇭 vs Linang Xiao 🇨🇳

Christian Langmo 🇺🇸 vs Yaojie Zeng 🇨🇳

Ryan Peniston 🇬🇧 vs Zhan Zheng 🇨🇳

COURT 2 – ore 04:00

Andre Ilagan 🇺🇸 vs Hayden Jones 🇦🇺

Filip Peliwo 🇵🇱 vs Hyeon Chung 🇰🇷

Zijiang Yang 🇨🇳 vs Ajeet Rai 🇳🇿

Pengyu Lu 🇨🇳 vs Ramkumar Ramanathan 🇮🇳

COURT 5 – ore 04:00

Colin Sinclair 🇳🇲 vs Jake Delaney 🇦🇺

Moerani Bouzige 🇦🇺 vs Evan Zhu 🇺🇸

Daniel Cukierman 🇮🇱 vs Hiroki Moriya 🇯🇵

Mats Rosenkranz 🇩🇪 vs Mitsuki Wei Kang Leong 🇲🇾