Djokovic torna a Madrid tra nervosismo e polemiche: “Al diavolo lo sport e il tennis!” (Video)

Novak Djokovic è tornato al Mutua Madrid Open dopo le assenze nelle edizioni 2022 e 2023. Il campione serbo sarà inevitabilmente il principale centro d’attenzione di questa edizione del torneo, soprattutto dopo il forfait dell’ultima ora di Carlos Alcaraz, e farà il suo debutto contro Matteo Arnaldi sabato 26 aprile.

Tuttavia, l’atmosfera che circonda il numero uno del mondo appare tutt’altro che serena. Durante il suo ultimo allenamento con Arthur Fils, Djokovic è apparso visibilmente nervoso e in alcuni momenti decisamente arrabbiato. Il serbo ha persino esclamato, in un momento di particolare frustrazione: “Al diavolo gli sport, il tennis e tutto il resto!”

Questo sfogo ha immediatamente attirato l’attenzione degli spettatori presenti e degli addetti ai lavori, alimentando interrogativi sul suo stato mentale all’inizio di questa importante tappa della stagione sulla terra battuta.

Djokovic, che ha avuto un inizio di stagione 2025 al di sotto delle aspettative, sembra dover ancora trovare quella serenità e concentrazione che lo hanno reso uno dei più grandi campioni nella storia di questo sport. Il ritorno al Mutua Madrid Open, dove ha trionfato tre volte in carriera, rappresenta un’importante opportunità per ritrovare il ritmo in vista dei prossimi appuntamenti sulla terra battuta, culminanti con il Roland Garros.

Resta da vedere se queste tensioni emerse durante l’allenamento saranno solo un episodio isolato o se riflettono un malessere più profondo che potrebbe influenzare le sue prestazioni nel torneo spagnolo. I tifosi e gli appassionati attendono con curiosità il suo debutto contro il nostro Matteo Arnaldi.





Francesco Paolo Villarico