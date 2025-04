ITF Santa Margherita di Pula: Il resoconto di giornata (23 Aprile 2025)

Primo turno in campo nel mercoledì del quarto dei sei Itf Combined del ciclo primaverile in corso di svolgimento sui campi in terra battuta di Santa Margherita di Pula, rientranti nella manifestazione Forte Village Tennis Project e organizzati dall’Asd Forte Village Sports Academy con il supporto dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna.

Nel maschile, l’Italia cala un poker. La sorpresa è firmata dal qualificato Daniel Bagnolini, che al termine di una battaglia durata oltre 3 ore, ha battuto 6-3, 4-6, 7-5 il davisman romeno Cezar Cretu, testa di serie numero 7. Poi, nei tre derby tricolore di giornata, vittorie per il numero 8 del seeding Andrea Picchione (7-5, 6-3 su Marcello Serafini), Gabriele Piraino (7-6, 7-5 su Gianmarco Ferrari) e Federico Bondioli (6-1, 6-4 sul qualificato Maximilian Figl).

A loro si aggiungono Facundo Juarez e la wild card Iannis Miletich vincenti ieri.

Out i qualificati Andrea Bacaloni (6-4, 7-5 dal ceco Hynek Barton) e Alessandro Spadola (6-4, 6-3 dal francese Arthur Gea, testa di serie numero 3).

Sono sei anche le italiane approdate negli ottavi del torneo femminile. Ci sono sia la testa di serie numero 1 Nuria Brancaccio (che ha battuto 2-6, 6-3, 6-1 in rimonta Beatrice Ricci), sia la numero 2 Giorgia Pedone (6-1, 2-6, 7-5 in 2h30′ su Samira De Stefano).

Vittoria di prestigio per Jennifer Ruggeri che, dopo aver perso nelle qualificazioni, è tornata in gioco come lucky loser, capitalizzando nel migliore dei modi l’occasione: battendo 6-3, 2-6, 6-1 numero 5 del tabellone, la giapponese Hikaru Sato.

Bene le qualificate Anastasia Bertacchi (7-6, 6-4 sull’olandese Jasmijn Gimbere) ed Enola Chiesa (1-6, 6-4, 6-2 sull’altra tennista italiana proveniente dal tabellone cadetto, Federica Di Sarra).

Va agli ottavi anche Tatiana Pieri (4-6, 6-0, 6-2 sulla wild card Camilla Gennaro. Sfortunate le altre due wild card italiane: Eleonora Alvisi ha dato forfait, mentre Noemi Maines ha ceduto con un doppio6-2 alla francese Julie Belgraver, testa di serie numero 4.