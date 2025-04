Masters e WTA 1000 Madrid: Il programma completo di Giovedì 24 Aprile 2025

Manolo Santana Stadium – ore 11:00

Aleksandar Vukic vs Kei Nishikori

Mirra Andreeva vs Marie Bouzkova (Non prima 13:00)

Alexandra Eala vs Iga Swiatek

Joao Fonseca vs Elmer Moller (Non prima 19:00)

Arantxa Sanchez Stadium – ore 11:00

Belinda Bencic vs Clara Tauson

Lorenzo Sonego vs Miomir Kecmanovic

Martin Landaluce vs Cameron Norrie

Madison Keys vs Lucia Bronzetti (Non prima 17:00)

Reilly Opelka vs Rinky Hijikata

Stadium 3 – ore 11:00

Jessica Bouzas Maneiro vs Magdalena Frech

Maya Joint vs Emma Navarro

Botic van de Zandschulp vs Jan-Lennard Struff

Learner Tien vs Marcos Giron

Yunchaokete Bu vs Jacob Fearnley

Court 4 – ore 11:00

David Goffin vs Alexandre Muller

Zizou Bergs vs Yoshihito Nishioka

Diana Shnaider vs Katie Volynets

Anastasija Sevastova vs Jelena Ostapenko

Leylah Fernandez vs Ann Li

Court 5 – ore 11:00

(19) Donna Vekic vs Hailey Baptiste

(16) Beatriz Haddad Maia vs Bernarda Pera

(31) Linda Noskova vs

vs (12) Karolina Muchova Non prima 16:00

Court 6 – ore 11:00

Tomas Martin Etcheverry vs Hamad Medjedovic

Daniel Altmaier vs Nicolas Jarry

Matteo Arnaldi vs Borna Coric

Tallon Griekspoor vs Vit Kopriva

Court 7 – ore 11:00

Liudmila Samsonova vs Caroline Dolehide

Diane Parry vs Anna Kalinskaya

Asia Muhammad / Demi Schuurs vs Victoria Azarenka / Ashlyn Krueger

Veronika Kudermetova / Elise Mertens vs Miyu Kato / Aldila Sutjiadi

Court 8 – ore 11:00

Damir Dzumhur vs Mattia Bellucci

Quentin Halys vs Luciano Darderi

Ekaterina Alexandrova / Peyton Stearns vs Anna Blinkova / Fang-Hsien Wu

Nadiia Kichenok / Yifan Xu vs Alexandra Panova / Fanny Stollar