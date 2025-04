Fognini centra la qualificazione al main draw di Madrid con una vittoria sofferta. Domani già in campo contro Laslo Djere. Lucky loser Hijikata e van de Zandschulp (con il tabellone aggiornato)

Fabio Fognini ha centrato la qualificazione nel tabellone principale del “Mutua Madrid Open”, quarto Masters 1000 stagionale, dotato di un montepremi di 8.055.385 euro, che si disputa sulla terra battuta della “Caja Magica” della capitale spagnola.

Il ligure, numero 112 ATP e 22esima testa di serie delle qualificazioni, che gioca a Madrid per la 15esima volta in carriera, ha conquistato il pass per il main draw al termine di una battaglia di tre set contro l’australiano Rinky Hijikata, numero 84 del ranking mondiale. Dopo il successo ottenuto al primo turno contro lo svizzero Alexander Ritschard, numero 133 ATP, Fognini ha superato Hijikata con il punteggio di 6-4 5-7 7-5 dopo 2 ore e 49 minuti di partita.

La partita è stata particolarmente combattuta, soprattutto nel terzo e decisivo set, dove l’azzurro si è trovato avanti per 4-2 prima di subire il controbreak dall’australiano, che ha pareggiato i conti sul 4-4. In un momento cruciale dell’incontro, sul 4-4, Fognini ha mostrato grande carattere, annullando due pericolose palle break dal 15-40. Nel gioco successivo l’italiano ha mancato due match point sul servizio dell’avversario, ma sul 6-5 è riuscito a piazzare il break decisivo a 15, chiudendo finalmente la contesa per 7-5.

L’esperienza del veterano azzurro è emersa nei momenti chiave di questa partita, permettendogli di avere la meglio su un avversario più giovane e meglio posizionato in classifica. Ora Fognini attende al primo turno Laslo Djere in un match programmato già domani.

ATP Madrid Rinky Hijikata [5] Rinky Hijikata [5] 4 7 5 Fabio Fognini [22] Fabio Fognini [22] 6 5 7 Vincitore: Fognini Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 5-7 R. Hijikata 0-15 15-15 15-30 15-40 5-6 → 5-7 F. Fognini 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-5 → 5-6 R. Hijikata 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-5 → 5-5 F. Fognini 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 R. Hijikata 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 4-4 F. Fognini 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-4 → 3-4 R. Hijikata 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-3 → 2-4 F. Fognini 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 2-2 → 2-3 R. Hijikata 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 F. Fognini 0-15 15-0 30-0 40-0 40-15 df ace 1-1 → 1-2 R. Hijikata 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 F. Fognini 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 R. Hijikata 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 6-5 → 7-5 F. Fognini 0-15 15-30 15-40 5-5 → 6-5 R. Hijikata 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 4-5 → 5-5 F. Fognini 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 4-5 R. Hijikata 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-3 → 4-4 F. Fognini 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 4-3 F. Fognini 3-1 R. Hijikata 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 2-1 → 3-1 F. Fognini 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 2-1 R. Hijikata 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 1-1 F. Fognini 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 R. Hijikata 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 4-5 → 4-6 F. Fognini 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-5 → 4-5 R. Hijikata 0-15 0-30 15-30 15-40 3-4 → 3-5 F. Fognini 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 R. Hijikata 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 40-40 df 40-A 1-3 → 2-3 R. Hijikata 15-0 30-0 40-0 0-3 → 1-3 F. Fognini 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 R. Hijikata 0-15 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Statistica Hijikata 🇦🇺 Fognini 🇮🇹 STATISTICHE DI SERVIZIO Valutazione del servizio 225 228 Ace 3 1 Doppi falli 1 5 Prima di servizio 66/105 (63%) 76/134 (57%) Punti vinti sulla prima 44/66 (67%) 47/76 (62%) Punti vinti sulla seconda 14/39 (36%) 27/58 (47%) Palle break salvate 6/13 (46%) 9/15 (60%) Giochi di servizio giocati 17 17 STATISTICHE DI RISPOSTA Valutazione della risposta 167 192 Punti vinti sulla prima di servizio 29/76 (38%) 22/66 (33%) Punti vinti sulla seconda di servizio 31/58 (53%) 25/39 (64%) Palle break convertite 6/15 (40%) 7/13 (54%) Giochi di risposta giocati 17 17 STATISTICHE DEI PUNTI Punti vinti a rete 5/12 (42%) 9/16 (56%) Vincenti 32 37 Errori non forzati 44 49 Punti vinti al servizio 58/105 (55%) 74/134 (55%) Punti vinti in risposta 60/134 (45%) 47/105 (45%) Totale punti vinti 118/239 (49%) 121/239 (51%) VELOCITÀ DI SERVIZIO Velocità massima 197 km/h (122 mph) 199 km/h (123 mph) Velocità media prima 175 km/h (108 mph) 173 km/h (107 mph) Velocità media seconda 137 km/h (85 mph) 147 km/h (91 mph)





Marco Rossi

(1) Alexander Zverevvs ByeRoberto Bautista Agutvs Jaume MunarNuno Borgesvs (WC) Pablo Carreno BustaBye vs (28) Alejandro Davidovich Fokina

(20) Francisco Cerundolo vs Bye

Corentin Moutet vs (Q) Harold Mayot

Francisco Comesana vs Pedro Martinez

Bye vs (13) Arthur Fils

(12) Ben Shelton vs Bye

Giovanni Mpetshi Perricard vs Mariano Navone

(Q) Dusan Lajovic vs (Q) Ethan Quinn

Bye vs (22) Jakub Mensik

(25) Alexei Popyrin vs Bye

Alex Michelsen vs Alexander Bublik

Gael Monfils vs (Q) Borna Gojo

Bye vs (7) Andrey Rublev

(3) Taylor Fritz vs Bye

Christopher O’Connell vs Camilo Ugo Carabelli

Benjamin Bonzi vs (WC) Marin Cilic

Bye vs (27) Hubert Hurkacz

(23) Sebastian Korda vs Bye

(WC) Federico Cina vs (WC) Coleman Wong

Roman Safiullin vs Arthur Rinderknech

Bye vs (14) Casper Ruud

(9) Daniil Medvedev vs Bye

(Q) Fabio Fognini vs Laslo Djere

(Q) Juan Manuel Cerundolo vs Aleksandar Kovacevic

Bye vs (18) Felix Auger-Aliassime

(31) Brandon Nakashima vs Bye

(PR) Sebastian Ofner vs (Q) Hugo Gaston

Fabian Marozsan vs Flavio Cobolli

Bye vs (8) Holger Rune

(5) Jack Draper vs Bye

Tallon Griekspoor vs (Q) Vit Kopriva

Learner Tien vs Marcos Giron

Bye vs (30) Matteo Berrettini

(24) Karen Khachanov vs Bye

(PR) Reilly Opelka vs (LL) Rinky Hijikata

Joao Fonseca vs (Q) Elmer Moller

Bye vs (11) Tommy Paul

(16) Frances Tiafoe vs Bye

Quentin Halys vs Luciano Darderi

David Goffin vs Alexandre Muller

Bye vs (21) Ugo Humbert

(32) Sebastian Baez vs Bye

Damir Dzumhur vs Mattia Bellucci

Matteo Arnaldi vs (Q) Borna Coric

Bye vs (4) Novak Djokovic

(6) Alex de Minaur vs Bye

Lorenzo Sonego vs Miomir Kecmanovic

Aleksandar Vukic vs Kei Nishikori

Bye vs (29) Denis Shapovalov

(17) Stefanos Tsitsipas vs Bye

(LL) Botic van de Zandschulp vs Jan-Lennard Struff

Tomas Martin Etcheverry vs Hamad Medjedovic

Bye vs (10) Lorenzo Musetti

(15) Grigor Dimitrov vs Bye

(Q) Daniel Altmaier vs Nicolas Jarry

Yunchaokete Bu vs (Q) Jacob Fearnley

Bye vs (19) Tomas Machac

(26) Jiri Lehecka vs Bye

(WC) Martin Landaluce vs Cameron Norrie

Zizou Bergs vs Yoshihito Nishioka

Bye vs (2) Carlos Alcaraz