Qualificazioni Combined Madrid: Nardi, Fognini e Stefanini a un passo dal tabellone principale

Buone notizie arrivano dalla “Caja Magica” di Madrid, dove altri tre azzurri impegnati nelle qualificazioni hanno superato il primo turno del “Mutua Madrid Open”, quarto Masters 1000 stagionale, dotato di un montepremi di 8.055.385 euro che si disputa sulla terra battuta della capitale spagnola.

Luca Nardi, numero 102 ATP e quindicesima testa di serie delle qualificazioni, ha mostrato solidità e determinazione nella vittoria contro il giovane indiano Manas Dhamne. Il pesarese ha regolato con un doppio 6-4 il diciassettenne wild card, numero 775 del ranking mondiale, in un match che ha visto l’italiano mantenere sempre il controllo del gioco senza particolari affanni.

Per il 21enne marchigiano, alla sua seconda partecipazione al torneo madrileno dopo l’esperienza del 2023 quando venne eliminato da Struff nel primo turno delle qualificazioni, si tratta di un’importante opportunità per proseguire il suo percorso di crescita sui campi internazionali. Nel turno decisivo, Nardi dovrà vedersela con il vincente della sfida tra il francese Hugo Gaston, numero 82 ATP e quarta testa di serie delle qualificazioni, e il tedesco Yannick Hanfmann, numero 131 del ranking.

ATP Madrid Manas Dhamne Manas Dhamne 4 4 Luca Nardi [15] Luca Nardi [15] 6 6 Vincitore: Nardi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 L. Nardi 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 M. Dhamne 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A df 4-4 → 4-5 L. Nardi 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 M. Dhamne 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 L. Nardi 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 M. Dhamne 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 3-1 → 3-2 L. Nardi 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 30-40 2-1 → 3-1 M. Dhamne 15-0 15-15 df 30-15 40-15 1-1 → 2-1 L. Nardi 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 M. Dhamne 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 L. Nardi 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 M. Dhamne 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 L. Nardi 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 3-5 M. Dhamne 15-0 30-0 30-15 30-40 3-3 → 3-4 L. Nardi 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 M. Dhamne 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 L. Nardi 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 M. Dhamne 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 L. Nardi 0-15 df 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 1-0 → 1-1 M. Dhamne 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

Ancora più convincente è stato il successo di Fabio Fognini, che ha iniziato con il piede giusto la sua quindicesima partecipazione al torneo madrileno. Il ligure, numero 114 ATP e ventiduesima testa di serie, ha sconfitto lo svizzero Alexander Ritschard, numero 133 del ranking, con il punteggio di 6-1 7-6(6). Dopo un primo set a senso unico, Fognini ha dovuto lottare maggiormente nella seconda frazione, riuscendo comunque a imporsi al tie-break.

Il 36enne di Arma di Taggia, che vanta come miglior risultato a Madrid gli ottavi di finale raggiunti nel 2019 (quando venne fermato da Dominic Thiem), si giocherà l’accesso al main draw contro il vincitore del match tra l’australiano Rinky Hijikata, numero 85 ATP e quarta testa di serie, e il sudafricano Lloyd Harris, numero 146 del ranking.

ATP Madrid Alexander Ritschard Alexander Ritschard 1 6 Fabio Fognini [22] Fabio Fognini [22] 6 7 Vincitore: Fognini Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 3*-0 4*-0 4-1* 4-2* 4*-3 4*-4 5-4* 5-5* 5*-6 6*-6 6-7* 6-6 → 6-7 F. Fognini 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A df 5-6 → 6-6 A. Ritschard 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 5-5 → 5-6 F. Fognini 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 5-4 → 5-5 A. Ritschard 15-0 15-15 df 15-30 15-40 5-3 → 5-4 F. Fognini 15-15 30-15 40-15 5-2 → 5-3 A. Ritschard 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-2 → 5-2 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 A. Ritschard 15-0 15-30 30-30 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 3-1 → 4-1 F. Fognini 0-30 0-40 15-40 2-1 → 3-1 A. Ritschard 0-15 15-15 30-15 ace 1-1 → 2-1 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 A. Ritschard 0-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 1-5 → 1-6 A. Ritschard 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 40-40 40-A 1-4 → 1-5 F. Fognini 15-0 30-0 30-15 df 40-15 1-3 → 1-4 A. Ritschard 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-3 → 1-3 F. Fognini 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 ace 0-2 → 0-3 A. Ritschard 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-1 → 0-2 F. Fognini 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 0-0 → 0-1

Anche nel tabellone femminile c’è stato un altro successo italiano. Lucrezia Stefanini, numero 151 del ranking WTA, ha superato il primo turno delle qualificazioni battendo la russa Erika Andreeva, numero 97 WTA e quindicesima testa di serie del tabellone cadetto. La 26enne di Carmignano ha beneficiato delle non perfette condizioni fisiche dell’avversaria, che già a Stoccarda si era ritirata nel derby contro la sorella Mirra a causa di problemi al ginocchio. Curiosamente, anche l’unico precedente tra le due, negli ottavi del WTA 125 di San Luis Potosi 2024, si era concluso con il ritiro della russa già nel primo set.

Al turno decisivo sfiderà Ruse [10] o Kostovic [WC].

Per tutti e tre i tennisti azzurri l’obiettivo è chiaro: conquistare un posto nei rispettivi tabelloni principali del prestigioso torneo spagnolo e unirsi così ai connazionali già qualificati di diritto, cercando di ottenere risultati significativi in uno degli appuntamenti più importanti della stagione sulla terra battuta.

WTA Madrid Lucrezia Stefanini Lucrezia Stefanini 0 7 6 0 Erika Andreeva [15] • Erika Andreeva [15] 0 5 4 0 Vincitore: Stefanini Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Erika Andreeva 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Erika Andreeva 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 5-4 → 6-4 Lucrezia Stefanini 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-3 → 5-4 Erika Andreeva 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-3 → 5-3 Lucrezia Stefanini 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-2 → 4-3 Erika Andreeva 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-2 → 4-2 Lucrezia Stefanini 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-1 → 3-2 Erika Andreeva 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-1 → 3-1 Lucrezia Stefanini 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Erika Andreeva 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-1 → 1-1 Erika Andreeva 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 Erika Andreeva 0-15 0-30 0-40 15-40 6-5 → 7-5 Lucrezia Stefanini 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-5 → 6-5 Erika Andreeva 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-4 → 5-5 Lucrezia Stefanini 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 5-3 → 5-4 Erika Andreeva 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-2 → 5-3 Lucrezia Stefanini 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 5-1 → 5-2 Erika Andreeva 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-0 → 5-1 Lucrezia Stefanini 15-0 15-15 30-15 40-15 4-0 → 5-0 Erika Andreeva 0-15 0-30 0-40 3-0 → 4-0 Lucrezia Stefanini 0-15 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 Erika Andreeva 0-15 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 Lucrezia Stefanini 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0





