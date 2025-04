Rinviata alle 10 di martedi 22 aprile la finale maschile tra Lorenzo Balducci e lo sloveno Ziga Sesko. Il derby tedesco nel femminile del 48° Torneo ITF Under 18 Città di Firenze va alla testa di serie numero uno Eva Bennemann

Il 48° Torneo ITF Under 18 Città di Firenze a Pasquetta incorona solo la vincitrice in quanto a causa della morte del Papa Francesco sono state annullate tutte le gare che si disputavano nel pomeriggio di Pasquetta.

La finale femminile sul centrale del Circolo del Tennis Firenze 1898 ha visto di fronte la numero uno Eva Bennemann e la compagna di doppio e di nazionale Victoria Pohle. La favorita ha preso subito le redini del gioco e si è portata avanti 4-1 per chiudere il primo set sul 6-4. Nel secondo set la partita non ha avuto storia con la Bennemann che scappava subito e chiudeva 61 e conquistava così l’affermazione e il 5° Trofeo “Rhoda De Bellegarde di Saint Lèry”

A premiare l’assessora allo sport del Comune di Firenze Letizia Perini, il presidente del Ct Firenze Carlo Pennisi e il segretario generale della Fondazione Meyer Alessandro Benedetti

“Sono molto contenta di essere riuscita a conquistare questo torneo perchè ha una tradizione incredibile e hanno vinto in passato giocatrici davvero straordinarie – spiega la vincitrice – sono onorata di aver ricevuto il Trofeo “Rhoda De Bellegarde di Saint Lèry” perchè mi hanno spiegato la sua storia e mi ha particolarmente colpito”

Trofeo “Rhoda De Bellegarde di Saint Lèry”

Alla vincitrice del torneo femminile Eva Bennemann è stato assegnato il 5° Trofeo “Rhoda De Bellegarde di Saint Lèry”. Il riconoscimento è stato istituito nel 2019 poiché Rhoda De Bellegarde è stata giocatrice del Circolo del Tennis Firenze e prima campionessa italiana per due anni consecutivi. Il suo impegno maggiore è stato quello sociale, che l’ha vista volontaria, come crocerossina, in prima linea durante il primo conflitto mondiale. Successivamente, destinata all’ospedale di Stigliano dove contrasse la terribile influenza “spagnola”, muore giovanissima a soli 28 anni. Per il suo impegno durante la Grande Guerra viene insignita della medaglia d’Argento al Valor Militare.

Nel pomeriggio dovevano affrontarsi Lorenzo Balducci e Ziga Sesko per una sfida Italia-Slovenia ma la finale maschile del 48° Torneo Internazionale Under 18 Città di Firenze è stata annullata come molte altre manifestazioni sportive per la morte di Papa Francesco e si giocherà martedi 22 aprile alle 10 sul centrale del Ct Firenze.

Il termale mancino Balducci, figlio del maestro ed ex professionista Daniele Balducci, partito dalle qualificazioni ha conquistato l’atto finale della manifestazione internazionale superando in semifinale lo spagnolo Xavi Palomar (8) anche lui mancino per 61 26 62. Un match interrotto due volte per la pioggia dove il toscano è stato bravo a cambiare gioco e a non dare ritmo all’iberico. In finale l’azzurro se la vedrà con lo sloveno Ziga Sesko (7) che ha superato l’altro italiano Simone Massellani per 76 63. Sesko si allena a Bordighera da Riccardo Piatti ed ha un gioco divertente con i colpi a rimbalzo (diritto e rovescio) solidi un bel servizio e non gli dispiace la rete.

Nel torneo di doppio vittoria per il duo americano composto da Ford McCollun e Nishal Spurling (4) nel maschile bravi a superare in finale il neozelandese Cody Atkinson e l’iberico Iker Ibarrondo Suarez per 75 62

Nel femminile è il duo azzurro composto da Fabiola Marino e Carla Giambelli a vincere sulle favorite Eva Bennemann e Victoria Pohle (1) per 76 64 Brave le ragazze italiane a conquistare la manifestazione sotto gli occhi del responsabile under 19 femminile Giovanni Paolisso