ITF Santa Margherita di Pula: La pioggia rinvia l’intera giornata

La pioggia caduta copiosa fino al primo pomeriggio ha portato la cancellazione della giornata di lunedì del quarto dei sei Itf Combined del ciclo primaverile in corso di svolgimento sui campi in terra battuta di Santa Margherita di Pula, rientranti nella manifestazione Forte Village Tennis Project e organizzati dall’Asd Forte Village Sports Academy con il supporto dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna.

Il secondo turno delle qualificazioni maschili, i due turni delle qualificazioni femminili e la metà dei match del primo turno maschile verranno disputati domani, a partire dalle ore 10.

Nelle qualificazioni maschili, cercano un pass per il main draw otto italiani: Francesco Forti, Denis Spiridon, Andrea Bacaloni, Alessandro Bellifemine, Maximilian Figl, Stefano D’Agostino, Daniel Bagnolini e Alessandro Spadola.

Nel main draw, aperto dal britannico Jay Clarke, fresco vincitore del torneo conclusosi domenica, ci sono già altri dodici italiani: Gianmarco Ferrari si confronta con Gabriele Piraino, la testa di serie numero 8 Andrea Picchione con Marcello Serafini, Giovanni Oradini, Federico Bondioli, Andrea Guerrieri e le wild card Lorenzo Sciahbasi, Iannis Miletich opposto ad Alexander Weis e Daniele Rapagnetta contro Facundo Juarez.

Nove le italiane in corsa nelle qualificazioni femminili: Giulia Alessia Monteleone, Federica Di Sarra, Jennifer Ruggeri, Anastasia Bertacchi, Sofia Del Balzo Ruiti, Francesca Mostallino contro Elisa Andrea Camerano, Enola Chiesa opposta ad Aurora Deidda.

Otto azzurre nel tabellone principale, Nuria Brancaccio esordisce contro Beatrice Ricci, Giorgia Pedone contro Samira De Stefano, Tatiana Pieri contro la wild card Camilla Gennaro. Wild card anche per Eleonora Alvisi e Noemi Maines.