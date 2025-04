Jelena Ostapenko trionfa a Stoccarda: battuta Sabalenka in finale (Video della partita)

Jelena Ostapenko ha completato una settimana da sogno al Porsche Tennis Grand Prix sconfiggendo in finale la testa di serie numero 1 Aryna Sabalenka con il punteggio di 6-4, 6-1, conquistando così il nono titolo della sua carriera nel circuito WTA – e il primo sulla terra battuta dal Roland Garros 2017.

Il quarto confronto tra le due tenniste avrebbe comunque garantito un risultato storico: o Sabalenka avrebbe finalmente vinto la sua prima Porsche dopo tre precedenti sconfitte in finale, o Ostapenko avrebbe ottenuto la sua prima vittoria contro la bielorussa al quarto tentativo. Alla fine, è stata la lettone a prevalere in una battaglia intensa e potente – e aggiungerà una seconda Porsche alla Cayenne Turbo che già guida a casa.

La numero 24 del ranking, che ha interrotto la striscia vincente di otto partite della campionessa di Miami, ha migliorato il suo record complessivo contro le numero 1 del mondo in carica a 3-1. In precedenza aveva sconfitto Garbiñe Muguruza a Wuhan nel 2017 e Iga Swiatek agli US Open 2023. Avendo eliminato anche Swiatek nei quarti di finale di questa settimana, Ostapenko è diventata la nona giocatrice a battere sia Sabalenka che Swiatek nello stesso torneo, la sesta da quando Swiatek è salita al numero 1 per la prima volta e la prima a riuscirci sulla terra battuta.

Una prestazione davvero impressionante per la lettone, che conferma ancora una volta la sua capacità di esprimere un tennis esplosivo e vincente contro le migliori giocatrici del mondo, specialmente nei momenti decisivi. La vittoria a Stoccarda potrebbe segnare un importante rilancio per Ostapenko sulla superficie dove ha ottenuto il suo successo più prestigioso, quel Roland Garros 2017 che la consacrò nel circuito mondiale.

WTA Stuttgart Aryna Sabalenka [1] Aryna Sabalenka [1] 0 4 1 0 Jelena Ostapenko Jelena Ostapenko 0 6 6 0 Vincitore: Ostapenko Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 Aryna Sabalenka 15-0 15-15 15-30 15-40 1-5 → 1-6 Jelena Ostapenko 15-0 30-0 30-15 40-15 1-4 → 1-5 Aryna Sabalenka 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-3 → 1-4 Jelena Ostapenko 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 Aryna Sabalenka 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 Jelena Ostapenko 0-15 0-30 0-40 0-1 → 1-1 Aryna Sabalenka 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Jelena Ostapenko 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 Aryna Sabalenka 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 4-4 → 4-5 Jelena Ostapenko 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 3-4 → 4-4 Aryna Sabalenka 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-4 → 3-4 Jelena Ostapenko 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 Aryna Sabalenka 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 Jelena Ostapenko 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-2 → 1-3 Aryna Sabalenka 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-2 → 1-2 Jelena Ostapenko 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 Aryna Sabalenka 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1





Marco Rossi