ITF Santa Margherita di Pula: Il resoconto di Sabato 19 Aprile 2025

Tanti match ed emozioni nel sabato del terzo dei sei Itf Combined del ciclo primaverile in corso di svolgimento sui campi in terra battuta di Santa Margherita di Pula, rientranti nella manifestazione Forte Village Tennis Project e organizzati dall’Asd Forte Village Sports Academy con il supporto dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna

Nel main draw maschile, la finale di domani vedrà sfidarsi Arthur Gea e Jay Clarke, che durante la giornata hanno fermato le corse dei tre italiani giunti ai quarti di finale.

Il francese, numero 3 del seeding, ha eliminato prima il numero 7 Andrea Picchione nei quarti (6-0, 7-5), poi il numero 6 Giovanni Fonio in semifinale (6-4, 6-2), mentre il britannico, numero 2, ha battuto 6-4, 6-3 nei quarti Federico Iannaccone.

Fonio miglior azzurro, bravo a sorprendere nei quarti il favorito della vigilia, il belga Gauthier Onclin, con un netto 6-1, 6-0.

Il titolo femminile se lo contenderanno la finlandese Laura Hietaranta e la francese Sarah Iliev.

Tre match nella giornata della qualificata Iliev, che ha iniziato spuntandola 5-7, 6-1, 10-1 su Alessandra Mazzola negli ottavi di finale.

Stop nei quarti per le ultime due italiane in corsa: la testa di serie numero 5 TatianaPieri (sconfitta 0-6, 6-3, 10-4 dalla tedesca Katharina Hobgarski, numero 4 del seeding) e la wild card Anastasia Bertacchi (6-3, 6-1 dalla bulgara Iva Ivanova).