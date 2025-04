Alcaraz incontenibile a Barcellona, Zverev ritrova la forma a Monaco (Video)

Carlos Alcaraz, numero due del mondo, ha ottenuto sabato la sua 14ª vittoria consecutiva a Barcellona, avanzando verso un’altra finale all’ATP 500 della città catalana. Il talento spagnolo di 22 anni ha raggiunto la sua nona vittoria consecutiva, dopo il trionfo all’ATP Masters 1000 di Monte-Carlo della scorsa settimana.

Alcaraz ha offerto la sua migliore esibizione delle ultime settimane – forse addirittura la migliore della stagione – per sconfiggere il francese Arthur Fils (14° ATP) con il punteggio di 6-2 6-4 in appena 1 ora e 15 minuti. È stato un incontro molto più agevole rispetto a quello della settimana scorsa, quando aveva impiegato quasi tre ore per battere il francese nei quarti di finale di Monte-Carlo. Lo spagnolo ha gestito meglio il vento e le condizioni difficili, offrendo una prestazione solida e di grande qualità.

Alcaraz ha ora inanellato 14 vittorie e 22 set consecutivi a Barcellona e affronterà nella finale di domenica il danese Holger Rune. Nei precedenti, Alcaraz conduce per 2-1.

Intanto a Monaco di Baviera, Alexander Zverev sembra aver messo fine alla sua crisi. Il numero tre del ranking mondiale, che si trovava in un’ostinata fase di stallo dall’Australian Open, si è mostrato molto solido avanzando alla finale dell’ATP 500 di Monaco per la terza volta in carriera, la prima dopo i titoli conquistati in questo torneo nel 2017 e 2018. In una fase molto importante della stagione, la fiducia sembra tornare nel gioco del tedesco, e il duello di domenica con Ben Shelton sarà certamente significativo anche in questo senso.

Per raggiungere la finale, Zverev ha superato l’ungherese Fabian Marozsan (77°), che non aveva ancora perso alcun set questa settimana e che disputava la prima semifinale della sua carriera. 7-6(3) 6-3, in circa un’ora e mezza, sono stati i parziali che hanno sancito il trionfo del beniamino di casa, con un’esibizione molto solida che lo porta alla sua 38ª finale in carriera, la decima in tornei di categoria 500.

Alla ricerca del 24° trofeo e del recupero del secondo posto nel ranking ATP – per il quale necessita che Carlos Alcaraz perda nella finale di Barcellona – Zverev si prepara ora a misurarsi con Shelton, seconda testa di serie, che gioca solo la sua seconda finale su terra battuta in carriera.





Francesco Paolo Villarico