Sakkari cerca la rinascita: torna Tom Hill dopo 14 mesi di separazione

Non è una novità che Maria Sakkari stia attraversando un periodo difficile in campo. Con sole sette vittorie nei primi quattro mesi della stagione, la tennista greca si trova attualmente fuori dalla top 80, una caduta vertiginosa che cercherà di arrestare durante questa tournée sulla terra battuta.

Per riuscire nell’impresa Sakkari ha deciso di richiamare Tom Hill, il coach che l’aveva portata all’élite del tennis mondiale e con cui aveva interrotto la relazione professionale 14 mesi fa.

Questa mossa rappresenta un chiaro tentativo di ritrovare quella formula vincente che aveva permesso alla greca di raggiungere posizioni di rilievo nella classifica WTA. Sotto la guida di Hill, Sakkari era riuscita a esprimere il suo miglior tennis, combinando potenza fisica e solidità mentale.

Resta da vedere se questo ritorno alle origini sarà la chiave per ritrovare la strada del successo. Il circuito tennistico femminile ha certamente bisogno di una giocatrice del calibro di Sakkari, capace quando in forma di competere con le migliori e di offrire spettacolo sui campi di tutto il mondo.

I prossimi tornei sulla terra rossa saranno quindi determinanti per capire se questa riunione professionale potrà dare i frutti sperati e riportare la tennista greca ai livelli che le competono.





Marco Rossi