ATP 500 Barcellona e Monaco di Baviera: I risultati completi con il dettaglio del Day 2. Dedura-Palomero nella storia: primo giocatore nato nel 2008 a vincere un match ATP (anche se per ritiro)

Quella che sembrava poter essere una settimana molto positiva per Denis Shapovalov si è trasformata in un’altra delusione, mentre per il suo giovane avversario è diventata un momento storico. Diego Dedura-Palomero ha scritto il suo nome negli annali del tennis sconfiggendo il canadese all’ATP di Monaco di Baviera 2025, diventando il primo giocatore nato nel 2008 a vincere un match nel circuito maggiore.

Il tennista canadese ha perso il primo set al tie-break per 7-6(2) e si trovava sotto per 0-3 nel secondo parziale quando ha deciso di alzare bandiera bianca. Durante l’incontro, i medici sono dovuti intervenire in campo per controllare la pressione di Shapovalov, che ha ammesso di aver recentemente sofferto di un’influenza.

Per il giovane Dedura-Palomero, questa vittoria rappresenta un traguardo straordinario, nonostante sia arrivata a seguito del ritiro dell’avversario. La sua precoce affermazione nel circuito ATP testimonia l’emergere di una nuova generazione di talenti tennistici, sempre più giovani e pronti a competere ai massimi livelli.

Il successo contro un giocatore del calibro di Shapovalov, seppur condizionato dai problemi fisici del canadese, permetterà a Dedura-Palomero di acquisire preziosa esperienza e punti per la classifica, oltre a garantirgli un posto speciale nella storia del tennis come precocissimo vincitore in un torneo ATP.

Questo ritiro rappresenta invece l’ennesima battuta d’arresto nella carriera del talentuoso canadese, che negli ultimi anni ha faticato a trovare continuità a causa di problemi fisici ricorrenti. Resta da vedere quali saranno i tempi di recupero per Shapovalov e se questa condizione influenzerà la sua partecipazione ai prossimi appuntamenti della stagione sulla terra battuta.

Daniel Elahi Galan vs Casper Ruud



Carlos Alcaraz vs Ethan Quinn (Non prima 16:00)



Stan Wawrinka vs Alejandro Davidovich Fokina



Pablo Carreno Busta vs Arthur Fils



Tomas Martin Etcheverry vs Alex de Minaur



Frances Tiafoe vs Jaume Munar



Karen Khachanov vs Cameron Norrie



Sebastian Baez vs Damir Dzumhur



Laslo Djere vs Arthur Rinderknech



Giovanni Mpetshi Perricard / Albano Olivetti vs Alexander Erler / Constantin Frantzen (Non prima 14:00)



Matteo Arnaldi / Tomas Martin Etcheverry vs Joe Salisbury / Neal Skupski



Yannick Hanfmann vs Jakub Mensik



Francisco Cerundolo vs Jan-Lennard Struff



Diego Dedura-Palomero vs Denis Shapovalov



Mariano Navone vs Felix Auger-Aliassime



Jiri Lehecka vs Luciano Darderi



Justin Engel vs Fabian Marozsan



Ugo Humbert vs Nicolas Jarry



Jamie Murray / Rajeev Ram vs Rohan Bopanna / Ben Shelton



Roberto Bautista Agut vs Botic van de Zandschulp



Flavio Cobolli vs Alexander Shevchenko



Zizou Bergs vs Alexander Bublik