ITF Madrid e Koper: I Main Draw

ITF MADRID(Esp 100k terra)

[1] Maiar Sherif ahmed abdelaziz vs TBD

Elizabeth Mandlik vs TBD

Maria Timofeeva vs TBD

[7] Oksana Selekhmeteva vs TBD

[3] Antonia Ruzic vs Eva Vedder

Alina Charaeva vs TBD

Aliona Bolsova vs Tena Lukas

[5] Chloe Paquet vs TBD

[6] Leyre Romero gormaz vs Marina Bassols ribera

Carlota Martinez cirez vs TBD

Marta Soriano santiago vs Angela Fita boluda

Andrea Lazaro garcia vs [4] Maria Lourdes Carle

[8] Tamara Korpatsch vs Nicole Fossa huergo

Guiomar Maristany zuleta de reales vs Carlota Corte

Kaitlin Quevedo vs Irene Burillo

[2] Renata Zarazua vs TBD

[1] Arantxa Rusvs TBDAnastasija Sevastovavs TBDDalila Jakupovicvs Tara WuerthOleksandra Oliynykovavs [8] Ekaterina Makarova

[4] Miriam Bianca Bulgaru vs Petra Marcinko

Pia Lovric vs Ipek Oz

TBD vs TBD

[6] Justina Mikulskyte vs TBD

[5] Raluca Georgiana Serban vs Kristina Novak

Julia Avdeeva vs TBD

Ziva Falkner vs TBD

Silvia Ambrosio vs [3] Anastasiia Sobolieva

[7] Leonie Kung vs Carole Monnet

Clervie Ngounoue vs Katarina Zavatska

Lina Gjorcheska vs Marie Benoit

[2] Selena Janicijevic vs TBD