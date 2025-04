ATP 500 Barcellona: Korda rimonta e manda fuori Arnaldi che era avanti di un set e di un break, terzo ko consecutivo per l’azzurro

Sebastian Korda ha sconfitto in rimonta Matteo Arnaldi nel primo turno dell’ATP 500 di Barcellona, conquistando la settima vittoria stagionale e l’accesso agli ottavi di finale. Lo statunitense si è imposto con il punteggio di 3-6, 6-3, 6-2 e affronterà nel prossimo turno il vincitore del match tra Reilly Opelka e Stefanos Tsitsipas.

Per Arnaldi si tratta della terza sconfitta consecutiva, un momento difficile che lo fa scivolare momentaneamente al 44° posto del ranking ATP.

L’incontro era iniziato nel migliore dei modi per il tennista ligure, che nel primo set aveva piazzato il break decisivo già nel secondo game. Senza correre rischi nei propri turni di servizio, l’azzurro era riuscito a chiudere la frazione per 6-3, mostrando solidità e buon tennis.

Anche l’avvio del secondo set sembrava promettente, con Arnaldi che si portava subito in vantaggio di un break (1-0 e servizio a disposizione). Tuttavia, proprio in quel momento arrivava un passaggio a vuoto che consentiva a Korda di rientrare immediatamente in partita, recuperando il break nel secondo game. Lo statunitense prendeva fiducia e sul 3-2 strappava nuovamente il servizio all’italiano. Nel game successivo Korda salvava una palla del controbreak e poco dopo chiudeva il parziale sul 6-3, pareggiando il conto dei set.

Il terzo set iniziava nel peggiore dei modi per Matteo, che cedeva subito il servizio nel primo game. L’azzurro cercava di reagire ma non riusciva a sfruttare un’opportunità per il controbreak nel quarto gioco. Sul 2-4, Arnaldi subiva un altro break che di fatto chiudeva l’incontro, con Korda che si imponeva per 6-2 completando la rimonta.

Una sconfitta che conferma il momento di difficoltà di Arnaldi, che dopo un buon inizio di stagione sta attraversando un periodo complicato proprio all’inizio della parte più importante della stagione sulla terra battuta.

ATP Barcelona Matteo Arnaldi Matteo Arnaldi 6 3 2 Sebastian Korda Sebastian Korda 3 6 6 Vincitore: Korda Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 S. Korda 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 M. Arnaldi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 2-4 → 2-5 S. Korda 15-0 ace 30-0 40-0 2-3 → 2-4 M. Arnaldi 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 S. Korda 15-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 ace A-40 1-2 → 1-3 M. Arnaldi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-2 → 1-2 S. Korda 0-15 15-15 15-30 30-30 0-1 → 0-2 M. Arnaldi 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 S. Korda 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-5 → 3-6 M. Arnaldi 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-5 → 3-5 S. Korda 0-15 0-30 15-30 30-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-4 → 2-5 M. Arnaldi 0-15 15-15 15-30 15-40 2-3 → 2-4 S. Korda 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 M. Arnaldi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 S. Korda 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 M. Arnaldi 0-15 0-30 0-40 15-40 1-0 → 1-1 S. Korda 0-15 df 0-30 0-40 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 M. Arnaldi 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 S. Korda 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-2 → 5-3 M. Arnaldi 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 S. Korda 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 4-1 → 4-2 M. Arnaldi 15-0 30-0 3-1 → 4-1 S. Korda 15-0 30-0 30-15 40-15 3-0 → 3-1 M. Arnaldi 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 S. Korda 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 df 30-40 1-0 → 2-0 M. Arnaldi 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 1-0

Statistica Arnaldi 🇮🇹 Korda 🇺🇸 STATISTICHE DI SERVIZIO Valutazione del servizio 252 289 Ace 0 5 Doppi falli 0 2 Prima di servizio 46/74 (62%) 52/75 (69%) Punti vinti sulla prima 29/46 (63%) 36/52 (69%) Punti vinti sulla seconda 16/28 (57%) 15/23 (65%) Palle break salvate 2/6 (33%) 4/6 (67%) Giochi di servizio giocati 13 13 STATISTICHE DI RISPOSTA Valutazione della risposta 114 177 Punti vinti sulla prima di servizio 16/52 (31%) 17/46 (37%) Punti vinti sulla seconda di servizio 8/23 (35%) 12/28 (43%) Palle break convertite 2/6 (33%) 4/6 (67%) Giochi di risposta giocati 13 13 STATISTICHE DEI PUNTI Punti vinti a rete 4/5 (80%) 11/14 (79%) Vincenti 18 32 Errori non forzati 17 32 Punti vinti al servizio 45/74 (61%) 51/75 (68%) Punti vinti in risposta 24/75 (32%) 29/74 (39%) Totale punti vinti 69/149 (46%) 80/149 (54%)





Francesco Paolo Villarico