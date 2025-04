Alcaraz ritrova il sorriso a Monte-Carlo: “Un mese difficile, ma ho capito che devo concentrarmi su me stesso. Non penso più al ranking. La classifica non è più la mia priorità. Vedremo cosa succede nel prossimo mese fino al Roland Garros. Probabilmente la gente vorrà vedere Jannik e me in finale” (Video)

Nel momento del trionfo al Masters 1000 di Monte-Carlo 2025, Carlos Alcaraz si è mostrato non solo come campione in campo, ma anche come giovane uomo maturato attraverso le difficoltà. Il murciano ha conquistato il prestigioso torneo monegasco dopo un periodo complesso, rispondendo con i fatti alle critiche ricevute dopo la deludente uscita di scena a Miami.

“È stato un mese complicato per me, per ragioni che preferisco non condividere”, ha rivelato Alcaraz nella conferenza stampa post-vittoria, lasciando intuire che dietro il calo di rendimento ci fossero motivazioni personali oltre che tecniche.

La vittoria nel Principato assume quindi un valore che va ben oltre il prestigioso trofeo e i punti in classifica. Rappresenta la conferma di una filosofia che il campione spagnolo ha riscoperto: il tennis deve essere innanzitutto divertimento, anche nei momenti di massima tensione.

“Non mi sentivo di dover dimostrare qualcosa”, ha chiarito con serenità. “È un discorso da pazzi quando non vinci o quando le aspettative sono altissime, la gente parla molto. Mi sono reso conto che non devo ascoltare queste voci, ma concentrarmi esclusivamente su me stesso. Non dirò di aver dimostrato qualcosa, sono semplicemente felice di aver saputo focalizzarmi sulle cose importanti.”

La finale e il rispetto per Musetti

Analizzando la finale contro Lorenzo Musetti, Alcaraz ha offerto un’analisi lucida di quanto accaduto in campo: “Oggi era questione di chi riuscisse a gestire meglio la pressione. Per lui era la prima finale di un Masters 1000, un momento significativo. Anche per me c’era tensione, visto il periodo complicato che ho attraversato. Credo che lui se la sia cavata meglio di me all’inizio. Tatticamente non ho giocato bene, cercavo troppo il colpo risolutivo commettendo molti errori.”

La svolta è arrivata con un cambio di strategia: “Ho modificato l’approccio tattico, allungando gli scambi. Ho ridotto gli errori e ritrovato un buon ritmo, e la trasformazione ha funzionato. L’inizio del secondo set è stato cruciale per l’andamento della partita.”

Sul problema fisico che ha condizionato l’italiano nella parte finale dell’incontro, lo spagnolo ha mostrato grande sportività: “A metà del secondo set Musetti si è infortunato. È stata una sfortuna per lui e mi dispiace molto, ma sono certo che lo rivedremo spesso in queste fasi finali. Il suo livello non mi ha sorpreso, Lorenzo è un giocatore che vedremo in queste posizioni molte altre volte.”

La lezione imparata: accettare le difficoltà

Uno degli aspetti più interessanti emersi dalla conferenza stampa riguarda il nuovo approccio mentale che Alcaraz ha sviluppato attraverso le recenti difficoltà. “Questo era il primo torneo sulla terra battuta della stagione, sapevo che avrei affrontato momenti complicati, ma dovevo mantenermi positivo nonostante tutto.”

Lo spagnolo ha quindi rivelato un consiglio determinante ricevuto dal suo allenatore: “Samuel probabilmente ha ripetuto questo concetto più di qualsiasi altro durante la settimana: devo affrontare le difficoltà, non evitarle. Questo ha cambiato radicalmente la mia prospettiva. Nelle partite devi confrontarti con i problemi, non averne timore. Quando comprendi che devi accettarli e lo fai con convinzione, è allora che sei sulla strada giusta.”

Priorità rinnovate: il tennis prima della classifica

La vittoria a Monte-Carlo riporta Alcaraz al numero 2 del ranking mondiale, ma il murciano ha rivelato un cambio di prospettiva anche su questo aspetto: “Un’altra lezione degli ultimi mesi è stata quella di non pensare a nulla al di là di quanto accade in campo. Voglio semplicemente godermi il tennis. Il ranking non è più la mia priorità.”

Con lo sguardo rivolto ai prossimi impegni sulla terra rossa, culminanti con il Roland Garros, Alcaraz mantiene i piedi per terra: “Ci sono ancora mesi davanti e le aspettative sono alte. Probabilmente molti si aspettano che vinca tutti i tornei, quindi la gestione della pressione sarà complicata. Ma continuerò con l’approccio che ho avuto qui: concentrarmi sul mio tennis e sulle persone che mi sono vicine.”

E sulla possibile finale a Parigi contro Sinner, ha concluso con un sorriso: “Vedremo cosa accadrà nel prossimo mese fino al Roland Garros. Probabilmente il pubblico vorrebbe vedere me e Jannik in finale.”

Il trionfo a Monte-Carlo segna così non solo un importante successo sportivo per Carlos Alcaraz, ma sembra rappresentare anche un punto di svolta nella sua maturazione come atleta e come persona, capace ora di trasformare le difficoltà in opportunità di crescita.





Dal nostro inviato a Monte Carlo, Enrico Milani