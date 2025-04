“Finale con il freno a mano: Musetti lotta col quadricipite infortunato ma ringrazia per ‘la splendida settimana’”. Non giocherò a Barcellona (audio conferenza stampa e video partita)

Lorenzo Musetti ha mostrato grande sportività e classe durante la cerimonia di premiazione del Rolex Masters di Monte-Carlo, dopo aver perso la finale in tre set contro Carlos Alcaraz, nonostante evidenti problemi fisici che hanno condizionato in modo determinante la sua prestazione.

“Grazie al Principe alla Principessa per la splendida settimana, è stato per me uno dei tornei più belli mai disputati e ne sono felice e vorrei davvero poterlo continuare a giocare per sempre. Grazie a Carlos con cui ho condiviso il campo, è sempre una lezione,” sono state le prime parole pronunciate dal tennista italiano, visibilmente emozionato nonostante la delusione per la sconfitta.

Il carrarino, che ha disputato un torneo straordinario eliminando giocatori del calibro di Tsitsipas e De Minaur, ha poi continuato: “Sono ovviamente deluso di non aver potuto chiudere il match nel miglior modo possibile per il pubblico che mi ha sempre sostenuto, ma lo hai meritato e io cercherò di riprovarci per avere la mia rivincita.”

Musetti ha voluto rivolgere un pensiero anche al team di Alcaraz: “Congratulazioni anche al tuo team per la dedizione con cui segue il tuo lavoro. Grazie a tutti per essere venuti, non è facile parlare dopo una finale così e che speravo di poter giocare fino alla fine ma non voglio togliere meriti a Carlos che ha meritato la vittoria e speriamo di riprovarci e di prendermi nel minor tempo possibile la mia rivincita.”

I dettagli sull’infortunio e le sensazioni in campo

Il tennista italiano stava già accusando problemi al quadricipite dalla mattina, durante il riscaldamento pre-partita. La situazione è peggiorata nel corso dell’incontro, tanto che nel secondo set il suo allenatore gli aveva suggerito di ritirarsi per evitare di aggravare l’infortunio. Musetti ha però scelto di continuare, dimostrando grande carattere e rispetto per l’importanza dell’evento.

Nella conferenza stampa post-partita, Musetti ha approfondito la natura del suo infortunio: “Ancora non sappiamo la natura concreta della lesione, ma è chiaro che faremo alcuni esami nei prossimi giorni. Come avete visto, non ho potuto finire la partita come tale, ma in una finale non volevo ritirarmi. Era il modo migliore di finire, anche se non ero in grado di giocare molto di più. È così. La durezza di tutta la settimana, delle lunghe partite che ho giocato, è ciò che mi ha presentato il conto oggi.”

Riguardo alle sue sensazioni durante la finale, ha spiegato: “In questa finale avevo molta chiarezza su ciò che dovevo fare. Nel primo set ho giocato probabilmente il mio miglior tennis, e sentivo davvero bene la palla oggi. Tuttavia, fisicamente stavo soffrendo. Dall’inizio ho cercato di compensare con un po’ più di libertà nel mio gioco, ma come ho detto prima, i problemi fisici, la fatica e lo stress accumulato negli ultimi giorni e partite… tutto questo era presente. Sfortunatamente, non ho potuto finire bene la partita. Non ho potuto lottare fino alla fine.”

Il nuovo obiettivo: entrare nella top 10

Nonostante la delusione, il carrarino guarda già al futuro con ambizioni rinnovate, considerando che questo risultato lo porterà al numero 11 del ranking mondiale, il suo miglior piazzamento in carriera.

“Traggo molte conclusioni positive. Ho raggiunto alcuni dei miei obiettivi. Dopo questo, ovviamente, siamo già concentrati su altri traguardi, cercando di essere ambiziosi e motivarci ancora di più, perché non siamo ancora nella top 10. In questo momento, questo è probabilmente l’obiettivo principale della stagione: siamo abbastanza vicini per continuare a lottare e continuare a sognare.”

A proposito dei suoi prossimi impegni, Musetti ha dichiarato: “Ora mi prenderò una settimana di riposo, non andrò a Barcellona, e giocherò a Madrid. Spero di essere lì al 100%.”

Le riflessioni su Alcaraz e sulla terra battuta

Il tennista italiano ha anche espresso un profondo rispetto per Alcaraz, riconoscendone il talento straordinario: “Carlos è già una leggenda di questo sport, nonostante sia più giovane di me. È un tipo che batte record, e in campo senti che ha una specie di aura, per così dire. Oggi, sinceramente, credo di aver giocato un primo set fantastico, il che lo ha fatto cambiare qualcosa nel suo tennis. Se fossi stato al 100% fisicamente, avrei potuto mantenere più energia, che è ciò di cui hai bisogno per battere qualcuno come Carlos. Spero di prendermi la rivincita presto.”

Musetti ha anche confermato la sua predilezione per la terra rossa, superficie su cui si esprime al meglio: “Sì, probabilmente la terra battuta è la mia superficie preferita. Diciamo che è il mio habitat naturale. Questa settimana mi ha dato la fiducia per essere più ambizioso, anche in tornei più importanti come questo o, per esempio, Roland Garros, che è un punto cruciale dell’anno per me, molto importante e in cui non ho molti punti da difendere. Spero di essere pronto per fare grandi cose lì. Credo di avere il livello per essere al vertice sulla terra battuta.”

Questa finale, nonostante la sconfitta e i problemi fisici, rappresenta un importante punto di partenza per Musetti, che con questa prestazione ha raggiunto il suo miglior risultato in un Masters 1000 e conferma la sua crescita costante, avvicinandosi sempre più all’élite del tennis mondiale.

Resta da valutare l’entità dell’infortunio al quadricipite e i possibili tempi di recupero, fattori che potrebbero influenzare la sua partecipazione ai prossimi tornei della stagione sulla terra battuta, anche se la decisione di saltare Barcellona sembra già un primo passo prudente verso un pieno recupero in vista di Madrid.

Dal nostro inviato a Monte Carlo, Enrico Milani