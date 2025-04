WTA 500 Stoccarda: Il Tabellone Principale. Aryna Sabalenka guida il seeding. Jasmine Paolini n.5 del seeding

WTA 500 Stoccarda – Tabellone Principale – terra

(1) Aryna Sabalenka vs Bye

Anastasia Potapova vs Clara Tauson

Qualifier vs Elise Mertens

Qualifier vs (8) Diana Shnaider

(4) Coco Gauff vs Bye

(WC) Tatjana Maria vs Danielle Collins

(WC) Jule Niemeier vs (WC) Laura Siegemund

(WC) Eva Lys vs (5) Jasmine Paolini

(6) Mirra Andreeva vs Marta Kostyuk

Ekaterina Alexandrova vs Liudmila Samsonova

Magdalena Frech vs Rebecca Sramkova

Bye vs (3) Jessica Pegula

(7) Emma Navarro vs Beatriz Haddad Maia

Jelena Ostapenko vs Qualifier

Donna Vekic vs Qualifier

Bye vs (2) Iga Swiatek