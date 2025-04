ITF Santa Margherita di Pula: Il resoconto di Sabato 12 Aprile 2025

Gauthier Onclin conquista il trofeo maschile del secondo dei sei Itf Combined in corso di svolgimento sui campi in terra battuta di Santa Margherita di Pula, rientranti nella manifestazione Forte Village Tennis Project e organizzati dall’Asd Forte Village Sports Academy con il supporto dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna.

Il tennista belga, numero 1 del seeding, ha regolato agevolmente (6-0, 6-2) il numero 2 del tabellone, l’olandese Guy Den Ouden.

Nel torneo femminile, la finale vedrà da una parte la favorita della vigilia l’ucraina Anastasiia Sobolieva, e dall’altra un’autentica sorpresa, la francese Emma Lene, proveniente dalle qualificazioni.

Sobolieva ha eliminato 6-2, 7-6(6) la finlandese Laura Hietaranta, mentre Lene l’ha spuntata 2-6, 7-6(6), 7-5 sulla tedesca Antonia Schmidt.

Nel doppio maschile, vittoria per la coppia italo-spagnola composta da Raul Brancaccio e Alex Martinez, che hanno battuto 6-3, 7-5 i giapponesi Ryuki Matsuda e Naoki Tajima, binomio numero 2 del tabellone.

Il trofeo del doppio femminile parla giapponese, con Hikaru Sato e Ikumi Yamazaki che l’hanno spuntata 7-6(4), 1-6, 12-10 in finale sulle tedesche Katharina Hobgarski e Antonia Schmidt.

Domani, con il primo turno delle qualificazioni maschili, prenderà il via il terzo Itf Combined consecutivo sugli stessi campi.