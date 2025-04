ATP 500 Monaco di Baviera: Il Tabellone Principale. Due azzurri al via

ATP 500 Monaco di Baviera – Tabellone Principale – terra

(1) Alexander Zverev vs Alexandre Muller

Alejandro Tabilo vs (WC) Daniel Altmaier

Tallon Griekspoor vs Qualifier / Lucky Loser

(WC) Yannick Hanfmann vs (6) Jakub Mensik

(4) Ugo Humbert vs Nicolas Jarry

(WC) Justin Engel vs Fabian Marozsan

Zizou Bergs vs Quentin Halys

Gael Monfils vs (8) Denis Shapovalov

(5) Francisco Cerundolo vs Jan-Lennard Struff

Flavio Cobolli vs Qualifier / Lucky Loser

Qualifier / Lucky Loser vs David Goffin

Mariano Navone vs (3) Felix Auger-Aliassime

(7) Jiri Lehecka vs Luciano Darderi

Miomir Kecmanovic vs Marcos Giron

Roberto Bautista Agut vs Qualifier / Lucky Loser

Qualifier / Lucky Loser vs (2) Ben Shelton