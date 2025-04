ATP 500 Barcellona e Monaco di Baviera: I Tabelloni di Qualificazone. In Spagna presenza di Mattia Bellucci

ATP 500 Barcellona – Tabellone Qualificazione – terra

(1) Benjamin Bonzi vs (WC) Daniel Rincon

Federico Coria vs (10) Laslo Djere

(2) Camilo Ugo Carabelli vs Daniel Elahi Galan

(WC) Leo Borg vs (7) Jacob Fearnley

(3) Damir Dzumhur vs (WC) Max Alcala Gurri

Cameron Norrie vs (12) Hugo Gaston

(4) Mattia Bellucci vs Borna Coric

(Alt) Ethan Quinn vs (9) Corentin Moutet

(5) Mariano Navone vs Jesper de Jong

Jozef Kovalik vs (8) Arthur Rinderknech

(6) Hamad Medjedovic vs Hugo Dellien

(WC) Martin Landaluce vs (11) Gabriel Diallo

Pista Andres Gimeno – ore 10:00

Leo Borg vs Jacob Fearnley

Damir Dzumhur vs Max Alcala Gurri

Mariano Navone vs Jesper de Jong

Ethan Quinn vs Corentin Moutet (Non prima 15:00)

Pista 2 – ore 10:00

Federico Coria vs Laslo Djere

Camilo Ugo Carabelli vs Daniel Elahi Galan

Hamad Medjedovic vs Hugo Dellien

Jozef Kovalik vs Arthur Rinderknech (Non prima 15:00)

ATP 500 Monaco di Baviera – Tabellone Qualificazione – terra

(1) Yunchaokete Bu vs (PR) Borna Gojo

Alexander Shevchenko vs (6) Rinky Hijikata

(2) Learner Tien vs (WC) Henri Squire

(WC) Max Hans Rehberg vs (7) Botic van de Zandschulp

(3) Alexander Bublik vs Alexander Ritschard

(WC) Diego Dedura-Palomero vs (8) Mackenzie McDonald

(4) Christopher O’Connell vs Chun-Hsin Tseng

Billy Harris vs (5) Aleksandar Vukic