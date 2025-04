WTA 250 Rouen: Il Tabellone di Qualificazione con il programma di domani. Ben 4 azzurre al via

WTA 250 Rouen – Tabellone Qualificazione – terra

Centre Court – ore 10:00

(1) Jessika Ponchet vs Astrid Lew Yan Foon Inizio 10:00

Fiona Ferro vs (11) Emeline Dartron

(3) Manon Leonard vs Dalila Spiteri

Ekaterina Yashina vs (7) Margaux Rouvroy

(6) Carol Zhao vs Tiphanie Lemaitre

Diana Martynov vs (10) Camilla Rosatello

Court 1 – ore 10:00

Emily Appleton vs (9) Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah Inizio 10:00

(2) Linda Fruhvirtova vs Jessica Pieri

Lara Salden vs (8) Aleksandra Krunic

Nadiya Kolb vs (12) Tina Smith

(5) Nao Hibino vs Yasmine Mansouri

(4) Nuria Brancaccio vs Nahia Berecoechea