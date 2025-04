Scommesse: da Zaniolo a Gigante, nuovi nomi nell’inchiesta partita dai telefoni di Fagioli e Tonali

Un vero e proprio terremoto sta scuotendo il calcio italiano. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, una dozzina di calciatori di Serie A sarebbe indagata per scommesse illegali, in un’inchiesta che sta assumendo dimensioni sempre più ampie.

L’indagine avrebbe preso il via dall’analisi dei telefoni di Nicolò Fagioli e Sandro Tonali, già coinvolti e sanzionati dalla giustizia sportiva per vicende legate alle scommesse. I fatti sono emersi proprio spulciando le chat presenti nei dispositivi dei due calciatori, rivelando un sistema ben più esteso di quanto inizialmente ipotizzato.

I nomi emersi sono di primissimo piano nel panorama calcistico italiano e internazionale: Nicolò Zaniolo, Alessandro Florenzi, Leandro Paredes, Weston McKennie, Angel Di Maria, Raoul Bellanova, Samuele Ricci, Cristian Buonaiuto e Matteo Cancellieri. Nell’elenco degli indagati compare anche Adames Hector Junior Firpo del Leeds United.

Ma l’inchiesta sembra estendersi oltre il mondo del calcio, coinvolgendo anche il tennista Matteo Gigante e una decina di altre persone non legate al mondo dello sport.

Secondo quanto emerso, i fatti contestati risalirebbero al periodo compreso tra il 2021 e il 2023, un arco temporale che include stagioni sportive significative per molti dei calciatori citati.

Le accuse riguarderebbero la partecipazione a scommesse su piattaforme non autorizzate, un’attività espressamente vietata per i tesserati delle federazioni sportive, che non possono scommettere sugli sport.

Al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sull’indagine, né sulle eventuali sanzioni sportive che potrebbero colpire i giocatori coinvolti.

Questa nuova ondata di indagini potrebbe avere ripercussioni significative sia sulle carriere dei singoli atleti sia sulle società di appartenenza, in un momento già delicato per il calcio italiano, soprattutto considerando i precedenti di Fagioli e Tonali che hanno portato a lunghe squalifiche sportive.





Francesco Paolo Villarico