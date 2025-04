Feliciano Lopez sulle richieste economiche dei giocatori: “Mettere in palio mezzo milione di dollari per un primo turno di Wimbledon sul campo 17? Non ha senso. Serve sostenibilità?”

Cambiare lo status quo dell’ecosistema economico del tennis per far sì che più tennisti possano vivere dignitosamente di sport è una battaglia legittima, ma alzare l’asticella delle richieste per arrivare ai livelli di discipline che generano profitti globali molto superiori è una richiesta esagerata. Questo l’autorevole parere di Feliciano Lopez, longevo tennista spagnolo da qualche anno passato alla “scrivania” nella direzione del Masters 1000 di Madrid prima e della fase finale della Davis Cup poi. Dopo la missiva inviata dai primi venti tennisti al mondo (uomini e donne) ai quattro Slam per richiedere una fetta maggiore dei guadagni, era logico che nel primo grande evento in calendario, Monte Carlo (dove peraltro moltissimi di loro risiedono), il tema della distribuzione degli introiti sarebbe stato sulla bocca di tutti. Feliciano ha rilasciato una interessante intervista al media Relevo, nella quale puntualizza il suo pensiero criticando le richieste eccessive dei top players, anche con evidenze numeriche che fanno riflettere. Con una lunga carriera alla spalle e una nuova vita da manager nel tennis, il suo punto di vista è assai qualificato poiché conosce come pochi altri i problemi, sia dal lato dei giocatori che da quello dei tornei. Non dobbiamo infatti mai dimenticarci che gli eventi soffrono le crisi internazionali e si assumono il rischio d’impresa, fattore quest’ultimo che necessita di essere sempre considerato.

“Un’unica organizzazione che governa l’intero mondo del tennis Pro? Certo, sarebbe più semplice, ma il tennis non è stato fondato così. Questa è la prima cosa che dico sempre a tutti quando si lamentano, che il tennis è stato fondato in modo tale che giocatori e tornei fanno parte della stessa organizzazione quando a volte hanno interessi opposti”, afferma Lopez, chiarendo che l’ATP è composta per il 50% da tornei e giocatori.

“Ci sono molte parti coinvolte ed è assai difficile che tutti siano d’accordo su tutto. Detto questo, penso che il tennis negli ultimi 20 anni abbia avuto una crescita assolutamente enorme e penso che ci siano molte persone che ovviamente non l’hanno vissuto, non l’hanno visto o non hanno potuto sperimentare quella crescita… Sono semplicemente arrivati ​​e hanno un concetto diverso perché non hanno visto da dove veniamo“.

“Un monopolio nella gestione della stagione? Questa non è una novità, ne sento parlare da quando ho iniziato a giocare a livello professionistico più di venti anni fa. Ma adesso i guadagni sono più che raddoppiati, e parlo solo del circuito ATP. Se entriamo negli Slam, gli assegni per i giocatori sono cresciuti in modo assolutamente esponenziale. Non sto parlando dei tempi di Rod Laver, parlo di quando ho iniziato a giocare. Vi posso assicurare che adesso ricevono 6 o 7 volte di più rispetto ai miei esordi, ma la gente continua a lamentarsi”. Feliciano López non mente: alla sua prima partecipazione ad uno Slam, al Roland Garros 2001, portò a casa un assegno da 8.845 dollari dopo aver perso al primo turno contro Carlos Moyà. Nello stesso torneo del 2024, il primo turno ha assegnato 73.000 euro.

Qua Feliciano, con sorriso, passa al contrattacco facendo un paragone che spiega il suo punto di vista da “manager” nel tennis. “Capisco che il 200esimo nel mondo del tennis guadagna sicuramente molto meno del 200esimo nel mondo del golf, della NBA o del calcio, ma vedo il paragone un po’ semplicistico. Né il tennis ha gli introiti di quegli sport, né i soldi sono distribuiti allo stesso modo. Alla fine bisogna vedere cosa genera e l’interesse che genera. Faccio sempre lo stesso esempio: mi piacciono tutti gli sport, seguo il calcio, il golf, il basket, ovviamente il tennis, e la gente si lamenta dei soldi che guadagnano i calciatori. È vero che è una fortuna, ma ogni domenica ci sono 90.000 persone al Bernabéu, e martedì se si gioca la Champions ce ne sono altri 90.000, e così via in tutti i campi della Spagna in Prima Divisione. Non dico che questo sia un bene, un male o una media, ma è la realtà e i numeri sono diversi rispetto al tennis, anche per quanto riguarda sponsor, tv, ecc.”.

“È vero che gli Slam guadagnano tanti soldi, ma non credo che per questo debbano pagare cifre esagerate per certi turni dei tornei, cifre che non meritiamo. Se cominciamo a parlare di cosa vincono e cosa distribuiscono e cominciamo a mettere più soldi, alla fine… Che facciamo? Mettiamo in palio mezzo milione di dollari per giocare il primo turno di Wimbledon sul campo 17? Non ha senso. Quello che credo sia giusto è continuare a migliorare il circuito in modo che possa generare più risorse affinché coloro che guadagnano di meno possano guadagnarsi da vivere e stare molto meglio, in questo io ci credo e le cose stanno andando in questa direzione. Dobbiamo continuare a lavorare affinché i giocatori oltre il posto 100 in classifica possano guadagnarsi da vivere, ma a volte non sono d’accordo con il punto di vista di molti miei ex colleghi” conclude Lopez.

Marco Mazzoni