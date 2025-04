ATP 250 Marrakech: Sonego cede a Kopriva nonostante una rimonta incredibile nel secondo set ed un break avanti nel terzo, ora per il ceco c’è Darderi

Si conclude agli ottavi di finale il cammino di Lorenzo Sonego nell’ATP 250 di Marrakech. Il tennista torinese, numero 38 del ranking mondiale, è stato sconfitto dal ceco Vit Kopriva, numero 106 ATP, con il punteggio di 6-2, 5-7, 6-4 al termine di un match dalle mille emozioni e dai continui cambi di inerzia con un match durato 2 ore e 44 minuti.

Una partita che sembrava destinata a chiudersi rapidamente dopo un primo set dominato dal ceco e un avvio di secondo parziale fortemente a suo favore (era avanti per 5 a 1), ma che Sonego è riuscito a trasformare in una battaglia di oltre due ore grazie a una delle rimonte più incredibili della sua carriera.

Nonostante la sconfitta, Sonego esce a testa alta dal torneo marocchino, confermando ancora una volta la sua reputazione di lottatore indomito. Per Kopriva, invece, si tratta di una vittoria prestigiosa che lo proietta ai quarti di finale, dove affronterà un altro italiano, Luciano Darderi, che ha superato il francese Hugo Gaston con il punteggio di 2-6, 6-3, 6-3.

L’incontro è iniziato subito in salita per l’azzurro, che ha perso il servizio nel game d’apertura commettendo due errori di dritto consecutivi e concedendo a Kopriva due palle break, la seconda delle quali trasformata dal ceco grazie a un altro errore del torinese.

La situazione è rapidamente peggiorata per Sonego. Dopo aver confermato il break, Kopriva ha strappato nuovamente il servizio all’italiano nel terzo game, approfittando anche di un doppio fallo commesso dall’azzurro sul 15-30. Il ceco si è così portato sul 3-0 e poi sul 4-0, mostrando un tennis solido e approfittando dei numerosi errori non forzati dell’avversario.

Solo nel quinto game Sonego è riuscito a sbloccarsi, conquistando il primo gioco della sua partita grazie a un ace e a una buona prima di servizio. Tuttavia, Kopriva ha mantenuto agevolmente il servizio nel game successivo, portandosi sul 5-1 e mettendo una seria ipoteca sul set.

Nel settimo game, Sonego ha cercato di reagire e ha tenuto la battuta grazie a buoni servizi e a un vincente di dritto inside-out. Ma nel gioco successivo, con Kopriva alla battuta per il set, l’azzurro ha avuto un sussulto d’orgoglio procurandosi anche una palla break. Il ceco è riuscito ad annullarla e, al terzo set point, ha chiuso il parziale sul 6-2 con un efficace servizio e dritto.

L’inizio del secondo parziale sembrava la prosecuzione del primo, con Sonego che ha subito ceduto la battuta nel game d’apertura commettendo diversi errori. Il doppio break è arrivato poco dopo, nel quarto game, quando Kopriva ha strappato nuovamente il servizio all’italiano, portandosi sul 4-1 e poi sul 5-1, sembrando ormai a un passo dalla vittoria.

Sull’1-5, l’azzurro ha tenuto il proprio turno di battuta con un buon serve and volley. È stato a questo punto che è iniziata l’incredibile rimonta del torinese. Nel game successivo, con Kopriva al servizio per il match, Sonego ha approfittato di alcuni errori del ceco, tra cui un doppio fallo, e ha conquistato il break dopo uno scambio lunghissimo, riducendo lo svantaggio sul 3-5.

Il momento più “drammatico” è arrivato nel nono game, con Sonego alla battuta. Il torinese si è trovato sotto 0-40, concedendo tre match point consecutivi a Kopriva. Con grande carattere, Lorenzo ha annullato il primo con una prima vincente, il secondo grazie a un errore dell’avversario e il terzo con un preciso dritto lungolinea. Ma non era finita: un quarto match point si è presentato, ma anche questo è stato cancellato dall’italiano con una grande prima.

Nel decimo game, con Kopriva nuovamente alla battuta per chiudere il match, Sonego ha mostrato un tennis aggressivo e coraggioso. Il ceco, forse influenzato dalla pressione e dall’occasione sfumata in precedenza, ha commesso un doppio fallo e diversi errori gratuiti dal 40-15 mancando altri due palle match. Lorenzo ha così ottenuto una palla break e, dopo un incredibile scambio, ha pareggiato il conto sul 5-5, annullando complessivamente ben sei match point.

L’inerzia era ormai completamente a favore dell’italiano, che nel game successivo ha tenuto agevolmente il servizio, portandosi per la prima volta in vantaggio nel parziale sul 6-5. Nel dodicesimo e decisivo game, Sonego ha continuato a spingere, trovando anche l’aiuto della fortuna quando un suo back ha colpito il nastro, ricadendo nel campo del ceco. Con due set point a disposizione, l’azzurro ha chiuso il parziale sul 7-5, completando una delle rimonte più incredibili della sua carriera.

Galvanizzato dalla straordinaria rimonta nel secondo set, Sonego è partito con il piede giusto nel terzo parziale, aggiudicandosi il primo game grazie a un servizio efficace e a un magnifico rovescio in controbalzo vincente. L’italiano ha immediatamente aumentato la pressione nel secondo game, quando un Kopriva visibilmente scosso ha commesso diversi errori. Il torinese si è guadagnato tre palle break e, alla terza opportunità, ha strappato il servizio al ceco grazie a un doppio fallo di quest’ultimo, portandosi sul 2-0.

La situazione sembrava essersi capovolta rispetto all’inizio del match, con Sonego in controllo e Kopriva in confusione. Tuttavia, il tennis sa essere crudele, e nel terzo game l’italiano non è riuscito a confermare il break. Due errori nei primi punti hanno dato fiducia a Kopriva, che si è procurato due palle break e ha sfruttato la seconda quando Sonego ha sbagliato una volée dopo un timido attacco.

Ritrovato il servizio, Kopriva ha pareggiato sul 2-2 con un game solido, chiuso con uno schiaffo al volo dopo che l’italiano aveva tentato una palla corta poco efficace. L’inerzia è tornata dalla parte del ceco nel quinto game: ancora una volta in difficoltà al servizio, Sonego ha dovuto fronteggiare una palla break e l’ha ceduta con un’infelice palla corta. Kopriva è così passato in vantaggio per 3-2, completando la rimonta dopo essere stato sotto 0-2.

Nel sesto game, il ceco ha consolidato il vantaggio tenendo il servizio, nonostante un bel vincente di dritto in lungolinea dell’azzurro. Sul 4-2, Sonego ha reagito con carattere, aggiudicandosi il proprio turno di battuta grazie anche a un ace centrale, e riducendo lo svantaggio sul 3-4.

Dopo il cambio di campo, Kopriva ha tenuto la battuta non senza difficoltà, portandosi sul 5-3 e costringendo nuovamente l’italiano a servire per restare nel match. Sonego non ha tremato e, con una splendida palla corta sul 40-30, si è aggiudicato il game, portandosi sul 4-5 e costringendo il ceco a servire per la terza volta per chiudere l’incontro.

Prima del game decisivo, c’è stata una breve interruzione per un trattamento del fisioterapista alla gamba di Sonego, con Kopriva che ha atteso visibilmente teso. Alla ripresa del gioco, però, il ceco è apparso più lucido e determinato, portandosi rapidamente sul 40-0 e guadagnando tre match point consecutivi. Nell’ultimo punto, una discussione è nata quando Sonego ha chiamato a rete Kopriva con una smorzata: la palla sembrava aver compiuto due rimbalzi, ma l’arbitro non è stato dello stesso avviso, e il punto è proseguito fino all’errore di dritto dell’italiano.

Indipendentemente dal risultato finale, va sottolineato il cuore mostrato da Lorenzo Sonego, che ha confermato ancora una volta la sua reputazione di grande lottatore, allungando in modo eroico un match che sembrava perso già nel secondo set, quando si era trovato sotto 1-5 e ha dovuto annullare sei match point prima di completare una rimonta straordinaria.

ATP Marrakech Vit Kopriva Vit Kopriva 6 5 6 Lorenzo Sonego [2] Lorenzo Sonego [2] 2 7 4 Vincitore: Kopriva Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 V. Kopriva 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 L. Sonego 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-3 → 5-4 V. Kopriva 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 5-3 L. Sonego 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 4-2 → 4-3 V. Kopriva 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-2 → 4-2 L. Sonego 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-2 → 3-2 V. Kopriva 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 L. Sonego 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-2 → 1-2 V. Kopriva 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A df 0-1 → 0-2 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 V. Kopriva 0-15 0-30 15-30 15-40 5-6 → 5-7 L. Sonego 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 V. Kopriva 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 40-40 40-A 5-4 → 5-5 L. Sonego 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-3 → 5-4 V. Kopriva 0-15 15-15 15-30 df 15-40 5-2 → 5-3 L. Sonego 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-1 → 5-2 V. Kopriva 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-1 → 5-1 L. Sonego 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-1 → 4-1 V. Kopriva 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 L. Sonego 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 2-0 → 2-1 V. Kopriva 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 2-0 L. Sonego 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 V. Kopriva 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-2 → 6-2 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 5-1 → 5-2 V. Kopriva 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-1 → 5-1 L. Sonego 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 4-0 → 4-1 V. Kopriva 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-0 → 4-0 L. Sonego 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 df 2-0 → 3-0 V. Kopriva 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 L. Sonego 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 1-0

Statistica Kopriva 🇨🇿 Sonego 🇮🇹 STATISTICHE DI SERVIZIO Valutazione del servizio 248 227 Ace 2 3 Doppi falli 5 2 Prima di servizio 67/104 (64%) 55/88 (63%) Punti vinti sulla prima 42/67 (63%) 34/55 (62%) Punti vinti sulla seconda 18/37 (49%) 14/33 (42%) Palle break salvate 6/10 (60%) 9/15 (60%) Giochi di servizio giocati 15 15 STATISTICHE DI RISPOSTA Valutazione della risposta 176 155 Punti vinti sulla prima di servizio 21/55 (38%) 25/67 (37%) Punti vinti sulla seconda di servizio 19/33 (58%) 19/37 (51%) Palle break convertite 6/15 (40%) 4/10 (40%) Giochi di risposta giocati 15 15 STATISTICHE DEI PUNTI Punti vinti a rete 5/8 (63%) 13/21 (62%) Vincenti 21 23 Errori non forzati 19 12 Punti vinti al servizio 60/104 (58%) 48/88 (55%) Punti vinti in risposta 40/88 (45%) 44/104 (42%) Totale punti vinti 100/192 (52%) 92/192 (48%) VELOCITÀ DI SERVIZIO Velocità massima 200 km/h (124 mph) 215 km/h (133 mph) Velocità media prima 167 km/h (103 mph) 194 km/h (120 mph) Velocità media seconda 135 km/h (83 mph) 156 km/h (96 mph)





