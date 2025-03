WTA 125 Antalya 3: Il Tabellone Principale. Anna Bondar guida il seeding

WTA 125 Antalya 3 – Tabellone Principale – terra

(1) Anna Bondar vs Celine Naef

Mona Barthel vs (Q) Zhibek Kulambayeva

Ana Bogdan vs Ekaterina Makarova

Tatiana Prozorova vs (8) Solana Sierra

(4) Anastasia Zakharova vs Tamara Zidansek

Veronika Erjavec vs (Q) Lia Karatancheva

Astra Sharma vs Lanlana Tararudee

(WC) Anastasiia Gureva vs (6) Xinyu Gao

(5) Maja Chwalinska vs Tamara Korpatsch

(WC) Cagla Buyukakcay vs Anastasiia Sobolieva

Noma Noha Akugue vs Elena Pridankina

(Q) Tara Wuerth vs (3) Ella Seidel

(7) Elsa Jacquemot vs (Q) Jesika Maleckova

Simona Waltert vs (WC) Adelina Lachinova

Ipek Oz vs Leyre Romero Gormaz

(WC) Ayla Aksu vs (2) Petra Martic