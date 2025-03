L’incredibile rivelazione di Mensik: “Un’ora prima dell’esordio a Miami avevo già in mano il documento per dichiarare forfait. Poi…”

“Il caso non esiste”. La nota citazione calza a pennello dopo l’incredibile rivelazione Jakub Mensik arrivata nella press conference successiva al trionfo a Miami. Il ceco infatti ha disputato un torneo eccezionale, battendo uno dopo l’altro una seria di ottimi tennisti e in finale Novak Djokovic, il suo idolo e più vincente dell’era moderna, ma… la cavalcata del ceco poteva non scattare affatto se il referee del torneo non fosse stato a pranzo! Ecco il racconto di Mensik: “Vi voglio dire che un’ora prima del mio esordio qua a Miami stavo per ritirarmi dal torneo, anzi avevo già in mano il documento per dichiarare forfait. Il mio ginocchio mi dava problemi, soffrivo di una infiammazione seria e avevo assunto degli antidolorifici. Ora lo posso dire, sono stato fortunato perché il referee era a pranzo e quindi invece di consegnare il documento ho aspettato e mi sono concesso un ultimo trattamento col fisioterapista del torneo. La seduta ha funzionato e… ora eccomi qui!”

Un aneddoto davvero particolare, che rivela un retroscena che non era trapelato affatto nel corso del torneo, magari anche per non dare alcuno spunto o vantaggio agli avversari. In realtà il trattamento ricevuto da Mensik è stato davvero formidabile poiché nel corso delle partite giocate e vinte non si è avvertito un problema che limitasse i suoi spostamenti o la sua spinta. Sicuramente la sua giovane età gli ha consentito un pieno recupero dall’infiammazione, forse insieme al poter godere di un giorno di riposo dopo ogni incontro, come avviene nei tornei Masters 1000 su 12 giorni di gare.

Jakub Mensik signs the camera after beating Novak Djokovic to win his first career title at Miami Open “1st of many” 🏆😤 pic.twitter.com/sbe1RvpHpf — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) March 31, 2025

Mensik ha anche ricordato la differenza enorme tra questa partita contro Djokovic e il loro primo scontro, avvenuto a Shanghai l’anno scorso. Jakub vinse il primo set per poi subire la rimonta di Novak, che arrivò poi in finale nel torneo cinese battuto da Sinner. “A Shanghai ho cercato di godermi il match contro un avversario che è sempre stato il mio idolo, non ero preparato mentalmente per vincere la partita. Stavolta sono entrato in campo con un’altra idea, un altro approccio”. Un approccio assolutamente diverso, e vincente.

Mario Cecchi