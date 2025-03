Mensik dopo la storica vittoria a Miami: “Vincere contro Djokovic è incredibile”. Djokovic elogia Mensik dopo la finale di Miami: “È fantastico vedere la sua evoluzione” (Video)

Il Miami Open 2025 resterà per sempre nella memoria di Jakub Mensik, segnando la sua definitiva consacrazione tra le stelle emergenti del tennis mondiale. A soli 19 anni, il giovane tennista ceco ha stupito tutti battendo Novak Djokovic, uno dei suoi idoli d’infanzia, dimostrando una maturità straordinaria sia sul campo che davanti ai microfoni.

“Credo che ci vorrà del tempo per assimilare tutto questo. In questo momento, quello che ho vissuto mi sembra incredibile,” ha confessato Mensik in conferenza stampa dopo la vittoria. “Vincere due tie-break contro Novak è pazzesco, e il fatto di averlo affrontato in finale rende tutto ancora più speciale. Lui è il motivo per cui ho iniziato a giocare a tennis. Quando ho vinto l’ultimo punto, ho provato un grande sollievo. Dopo aver battuto Fritz, non ho dormito praticamente per due giorni a causa della tensione per questa finale. Se la partita fosse arrivata al terzo set, credo sarebbe stato molto difficile per me.”

Mensik ha analizzato con lucidità la chiave del suo successo: il servizio. “Durante tutto il match mi sono sentito molto forte al servizio, ma anche in risposta mi sentivo bene. Negli scambi più lunghi, però, ho percepito una leggera inferiorità rispetto a Novak. Sapevo che nei tie-break era cruciale iniziare bene e rimanere concentrato. Ho deciso di giocare in modo più conservativo per evitare errori gratuiti. Non so se fosse la tattica giusta, ma alla fine ha funzionato. C’era molta umidità e ho sentito molta stanchezza durante diverse fasi della partita, ma sono riuscito a gestirla. Probabilmente ho avuto anche un po’ di fortuna.”

Guardando al futuro, Mensik non si accontenta e guarda avanti con grande ambizione: “Questo è il risultato più importante della mia carriera fino ad ora, ma ho ben chiaro che non mi posso fermare qui. Questo è soltanto l’inizio, voglio molto di più. Quando tornerò a casa, continuerò a lavorare duramente perché sento di avere ancora grandi margini di miglioramento in ogni aspetto del mio gioco. Voglio impegnarmi al massimo per vincere altri trofei come questo con maggiore frequenza.”

Novak Djokovic, sempre esempio di eleganza e sportività anche nella sconfita, ha dato ancora una volta prova della sua classe dopo aver perso la finale del Miami Open 2025 contro il giovane Jakub Mensik. In conferenza stampa, il campione serbo ha evitato qualsiasi polemica sulle condizioni del campo o sui suoi problemi fisici, preferendo invece elogiare apertamente l’avversario.

“Perdere non è mai piacevole, ma devo confessare che Jakub è uno dei pochi giocatori contro cui provo piacere anche in una sconfitta,” ha ammesso Djokovic con grande sincerità. “L’ho conosciuto quando aveva 15 o 16 anni, e l’ho invitato ad allenarsi con me a Belgrado. Vedere la sua crescita è straordinario. Già tre o quattro anni fa ero convinto che sarebbe diventato uno dei migliori al mondo, e mi rende molto felice che stia sfruttando così bene il suo potenziale.”

Djokovic ha inoltre evitato di discutere eventuali condizioni che potessero aver influito negativamente sul suo rendimento durante il match: “Non voglio togliere nulla alla vittoria di Mensik parlando di certe cose. Non intendo cercare scuse per la mia sconfitta. Le condizioni sono uguali per entrambi e vanno accettate. Ovviamente c’è amarezza per aver perso la finale, ma sono contento di aver ritrovato buone sensazioni sia dentro che fuori dal campo. Sono grato per il supporto ricevuto e soddisfatto del livello che ho espresso in settimana, salvo oggi.”

Entrando nell’analisi del gioco di Mensik, Djokovic è stato molto dettagliato: “Ha un gioco estremamente completo. Il suo servizio è davvero incredibile, potente e preciso, e questo gli permette di guadagnare molti punti facili. È un giocatore fisicamente forte che si muove molto bene sul campo, con un rovescio impressionante e un diritto molto migliorato rispetto al passato. La cosa più bella è che ha ancora margini di miglioramento in tutti gli aspetti del gioco. Apprezzo molto anche il suo spirito competitivo e la sua costanza nel mantenere pressione sull’avversario grazie al suo servizio.”





Marco Rossi