Albert Ramos annuncia il ritiro dal tennis: “Questa sarà la mia ultima stagione”

Albert Ramos, veterano del circuito ATP con una carriera lunga e prolifica, ha annunciato ufficialmente che la stagione attuale sarà l’ultima della sua carriera professionistica. Lo spagnolo, che oggi ha 37 anni, ha comunicato la sua decisione spiegando che, nonostante conservi intatto il desiderio di competere, la consapevolezza del calo del proprio livello di gioco negli ultimi tempi lo ha spinto verso questa scelta definitiva.

“Sono stati anni fantastici, ricchi di risultati importanti e di momenti indimenticabili per me e per i tifosi”, ha dichiarato Ramos. “Amo ancora competere, ma è stato evidente per me che il mio livello non è più quello di una volta, e questa consapevolezza mi ha fatto decidere di terminare la mia carriera quest’anno.”

Il tennista catalano, che durante la sua carriera ha conquistato diversi titoli ATP e raggiunto posizioni significative nel ranking mondiale, non ha ancora scelto il torneo in cui giocherà il suo ultimo match: “Non ho ancora deciso dove mi ritirerò ufficialmente. Voglio prendermi un po’ di tempo per scegliere il torneo che sarà più significativo per me”.





Marco Rossi