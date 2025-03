WTA 125 La Bisbal D’Emporda: Il Tabellone Principale. Sono due le azzurre presenti

WTA 125 La Bisbal D’Emporda – Tabellone Principale – terra

(1) Eva Lys vs Nuria Brancaccio

(WC) Marina Bassols Ribera vs Qualifier

Sinja Kraus vs Andrea Lazaro Garcia

Nina Stojanovic vs (8) Panna Udvardy

(4) Yuliia Starodubtseva vs Susan Bandecchi

Irene Burillo Escorihuela vs Alizé Cornet

Dalma Galfi vs Qualifier

Giorgia Pedone vs (7) Aliaksandra Sasnovich

(5) Diane Parry vs Qualifier

(WC) Guiomar Maristany Zuleta De Reales vs (WC) Carlota Martinez Cirez

Rebeka Masarova vs Darja Semenistaja

Barbora Palicova vs (3) Maria Lourdes Carle

(6) Jule Niemeier vs Sara Saito

Miriam Bulgaru vs Qualifier

Nao Hibino vs (WC) Aliona Bolsova

Victoria Jimenez Kasintseva vs (2) Arantxa Rus