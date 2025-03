Challenger 75 Cuernavaca: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Presenza di Stefano Napolitano nel Md

Challenger 75 Cuernavaca – Tabellone Principale – hard

(1) Thiago Agustin Tirante vs (Alt) Stefan Kozlov

(WC) Roberto Cid Subervi vs Rafael Jodar

Rodrigo Pacheco Mendez vs Mateus Alves

Mark Lajal vs (6) Nicolas Mejia

(4) Marc-Andrea Huesler vs Viktor Durasovic

Aziz Dougaz vs (PR) Maximilian Neuchrist

Qualifier vs Aidan Mayo

Qualifier vs (8) Hugo Grenier

(5) Felipe Meligeni Alves vs (SE) Dmitry Popko

Qualifier vs Maxime Cressy

(WC) Rodrigo Alujas vs Stefano Napolitano

(WC) Alex Hernandez vs (3) Juan Pablo Ficovich

(7) Jurij Rodionov vs Qualifier

Murphy Cassone vs Qualifier

Bernard Tomic vs Qualifier

Beibit Zhukayev vs (2) Alexis Galarneau

Challenger 75 Cuernavaca – Tabellone Qualificazione – hard

(1) Govind Nanda vs Millen Hurrion

(WC) Esdras Martinez vs (10) Tristan McCormick

(2) Tom Paris vs Isaiah Strode

(Alt) Elijah Strode vs (7) Alfredo Perez

(3) Alvin Nicholas Tudorica vs (WC) Rafael De Alba

(Alt) Robin Catry vs (9) Trey Hilderbrand

(4) Juan Carlos Aguilar vs (Alt) Ray Ho

(WC) Diego Eloy Mendez Montiel vs (11) Ivan Marrero Curbelo

(5) Max Wiskandt vs (WC) Eduardo Bribiesca

(Alt) Benjamin Thomas George vs (12) Alan Fernando Rubio Fierros

(6) Kiranpal Pannu vs Dan Martin

Miguel Tobon vs (8) Elmar Ejupovic

Estadio Metaxchange – ore 18:00

Max Wiskandt vs Eduardo Bribiesca

Benjamin Thomas George vs Alan Fernando Rubio Fierros

Esdras Martinez vs Tristan McCormick

Diego Eloy Mendez Montiel vs Ivan Marrero Curbelo (Non prima 22:00)

Cancha 1 – ore 18:00

Kiranpal Pannu vs Dan Martin

Alvin Nicholas Tudorica vs Rafael De Alba

Tom Paris vs Isaiah Strode

Govind Nanda vs Millen Hurrion (Non prima 22:00)

Cancha 2 – ore 18:00

Miguel Tobon vs Elmar Ejupovic

Robin Catry vs Trey Hilderbrand

Elijah Strode vs Alfredo Perez

Juan Carlos Aguilar vs Ray Ho