Challenger 75 Campinas: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Non ci sono italiani

🇧🇷 Challenger 75 Campinas – Tabellone Principale – terra

🇨🇱 Tomas Barrios Vera [1] vs. Luciano Emanuel Ambrogi 🇦🇷

Renzo Olivo 🇦🇷 vs. Joao Lucas Reis Da Silva 🇧🇷

Pedro Boscardin Dias 🇧🇷 vs. Eduardo Ribeiro [WC] 🇧🇷

Remy Bertola 🇨🇭 vs. Enzo Couacaud [5] 🇫🇷

🇵🇪 Juan Pablo Varillas [4] vs. Juan Bautista Torres 🇦🇷

Qualifier 🇦🇷 vs. Matheus Pucinelli De Almeida 🇧🇷

Pedro Sakamoto 🇧🇷 vs. Qualifier 🇦🇷

Qualifier 🇦🇷 vs. Gonzalo Bueno [8] 🇵🇪

🇪🇨 Alvaro Guillen Meza [7] vs. Gustavo Ribeiro De Almeida [WC] 🇧🇷

Mariano Kestelboim [ALT] 🇦🇷 vs. Guido Ivan Justo 🇦🇷

Juan Carlos Prado Angelo 🇧🇴 vs. Petr Nesterov 🇧🇬

Jose Pereira [ALT] 🇧🇷 vs. Andrea Collarini [3] 🇦🇷

🇨🇱 Matias Soto [6] vs. Gonzalo Villanueva 🇦🇷

Qualifier 🇦🇷 vs. Gustavo Albieri [WC] 🇧🇷

Qualifier 🇦🇷 vs. Daniel Dutra da Silva 🇧🇷

Qualifier 🇦🇷 vs. Facundo Mena [2] 🇦🇷

🇧🇷 Challenger 75 Campinas – Tabellone Qualificazione – terra

(1) Joao Eduardo Schiessl vs (WC) Joao Vitor Goncalves Ceolin

(Alt) Ignacio Carou vs (11) Daniel Antonio Nunez

(2) Vladyslav Orlov vs (Alt) Arklon Huertas Del Pino Cordova

(Alt) Victor Hugo Remondy Pagotto vs (12) Conner Huertas del Pino

(3) Yuki Mochizuki vs (WC) Breno Braga

(Alt) Lucca Pinto vs (9) Paulo Andre Saraiva Dos Santos

(4) Igor Gimenez vs (Alt) Ryan Augusto Dos Santos

(Alt) Gabriel Roveri Sidney vs (8) Ignacio Monzon

(5) Mateo Barreiros Reyes vs (WC) Enzo Camargo Lima

(WC) Victor Braga vs (7) Kosuke Ogura

(6) Maximus Jones vs (Alt) Rafael Tosetto

(Alt) Paul Valsecchi vs (10) Wilson Leite

QUADRA JOAO LIMA – ore 15:00

Igor Gimenez vs Ryan Augusto Dos Santos

Lucca Pinto vs Paulo Andre Saraiva Dos Santos

Paul Valsecchi vs Wilson Leite

Mateo Barreiros Reyes vs Enzo Camargo Lima

QUADRA 3 – ore 15:00

Yuki Mochizuki vs Breno Braga

Victor Hugo Remondy Pagotto vs Conner Huertas del Pino

Victor Braga vs Kosuke Ogura

Ignacio Carou vs Daniel Antonio Nunez

QUADRA 4 – ore 15:00

Gabriel Roveri Sidney vs Ignacio Monzon

Vladyslav Orlov vs Arklon Huertas Del Pino Cordova

Maximus Jones vs Rafael Tosetto

Joao Eduardo Schiessl vs Joao Vitor Goncalves Ceolin