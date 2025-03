WTA 250 Bogotà: Il Tabellone Principale. Una tennista di casa per Lucrezia Stefanini

WTA 250 Bogotà – Tabellone Principale – terra

(1) Marie Bouzkova vs Qualifier

Qualifier vs Nuria Parrizas Diaz

(WC) Valentina Mediorreal Arias vs Qualifier

Laura Pigossi vs (5) Laura Siegemund

(4) Emiliana Arango vs Lucrezia Stefanini

Qualifier vs (WC) Maria Jose Sanchez Uribe

Kathinka Von Deichmann vs Leolia Jeanjean

Selena Janicijevic vs (7) Sara Sorribes Tormo

(8) Cristina Bucsa vs Leonie Kung

Qualifier vs Qualifier

Julia Riera vs Francesca Jones

Iva Jovic vs (3) Alycia Parks

(6) Tatjana Maria vs Chloe Paquet

Varvara Lepchenko vs Hanna Chang

Emina Bektas vs (WC) Maria Torres Murcia

(WC) Mariana Isabel Higuita Barraza vs (2) Camila Osorio