WTA 500 Charleston: Il Tabellone Principale. Due azzurre ai nastri di partenza

WTA 500 Charleston – Tabellone Principale – parte alta

(1) Jessica Pegula vs Bye

(WC) Heather Watson vs Qualifier

Ajla Tomljanovic vs Qualifier

Bye vs (16) Peyton Stearns

(11) Jelena Ostapenko vs Bye

Belinda Bencic vs Erika Andreeva

Viktoriya Tomova vs Robin Montgomery

Bye vs (7) Danielle Collins

(3) Qinwen Zheng vs Bye

Maria Sakkari vs (WC) Marina Stakusic

Harriet Dart vs Varvara Gracheva

Bye vs (13) Elise Mertens

(9) Ekaterina Alexandrova vs Bye

Ann Li vs Anna Blinkova

Polina Kudermetova vs Irina-Camelia Begu

Bye vs (6) Diana Shnaider

(8) Amanda Anisimova vs Bye
(WC) Maria Mateas vs Veronika Kudermetova
Qualifier vs Bye vs (10) Yulia Putintseva

(15) Ashlyn Krueger vs Bye

Katie Volynets vs Qualifier

Olivia Gadecki vs Hailey Baptiste

Bye vs (4) Emma Navarro

(5) Daria Kasatkina vs Bye

(WC) Lauren Davis vs Qualifier

Sofia Kenin vs Bernarda Pera

Bye vs (12) Magdalena Frech

(14) Anna Kalinskaya vs Bye

Anhelina Kalinina vs Qualifier

Caroline Dolehide vs Elisabetta Cocciaretto

Bye vs (2) Madison Keys