Challenger 100 Menorca: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Due azzurri nel md. Wild card a Felipe Virgili classe 2005

🇪🇸 Challenger 100 Menorca – Tabellone Principale – terra

(1) Billy Harris vs Albert Ramos-Vinolas

Justin Engel vs Pol Martin Tiffon

Qualifier vs Nick Hardt

(Alt) Denis Yevseyev vs (5) Carlos Taberner

(SE) (4) Elmer Moller vs Qualifier

(WC) Nicolas Alvarez Varona vs Benjamin Hassan

(WC) Felipe Virgili vs Lukas Neumayer

(WC) Pedro Cachin vs (8) Edas Butvilas

(6) Jan Choinski vs Oriol Roca Batalla

Qualifier vs Andrea Vavassori

Daniel Rincon vs Qualifier

Ignacio Buse vs (3) Marin Cilic

(7) Vilius Gaubas vs Henri Squire

Arthur Gea vs Qualifier

Qualifier vs Javier Barranco Cosano

Adrian Andreev vs (2) Sebastian Ofner

🇪🇸 Challenger 100 Menorca – Tabellone Qualificazione – terra

🇭🇺 Zsombor Piros [1] vs. Alex Molcan [ALT] 🇸🇰

Ramkumar Ramanathan 🇮🇳 vs. Miguel Damas [12] 🇪🇸

🇩🇪 Rudolf Molleker [2] vs. Alberto Barroso Campos 🇪🇸

Daniel Masur 🇩🇪 vs. Gerard Campana Lee [7] 🇪🇸

🇧🇪 Kimmer Coppejans [3] vs. Izan Corretja [WC] 🇪🇸

Daniel Cukierman [ALT] 🇮🇱 vs. Ryan Nijboer [9] 🇳🇱

🇪🇸 Bernabe Zapata Miralles [4] [WC] vs. Kilian Feldbausch [PR] 🇨🇭

Pablo Masjuan Ginel [ALT] 🇪🇸 vs. Norbert Gombos [8] 🇸🇰

🇪🇸 Daniel Merida [5] vs. Carlos Lopez Montagud 🇪🇸

Ivan López Martos [WC] 🇪🇸 vs. Neil Oberleitner [11] 🇦🇹

🇩🇪 Marko Topo [6] vs. Sergio Martos Gornes [WC] 🇪🇸

Michiel De Krom 🇳🇱 vs. Max Alcala Gurri [10] 🇪🇸

Marko Topovs Sergio Martos GornesRudolf Mollekervs Alberto Barroso CamposBernabe Zapata Mirallesvs Kilian FeldbauschKimmer Coppejansvs Izan Corretja

San Miguel Court 2 – ore 10:00

Ivan López Martos vs Neil Oberleitner

Daniel Masur vs Gerard Campana Lee

Ramkumar Ramanathan vs Miguel Damas

Zsombor Piros vs Alex Molcan

Joma Court 3 – ore 10:00

Michiel De Krom vs Max Alcala Gurri

Daniel Merida vs Carlos Lopez Montagud

Pablo Masjuan Ginel vs Norbert Gombos

Daniel Cukierman vs Ryan Nijboer