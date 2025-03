ATP 250 Bucharest: Il Tabellone di Qualificazione con il programma di domani

ATP 250 Bucharest – Tabellone Qualificazione – terra

Central Court – ore 10:00

Luca Preda vs Murkel Dellien

Nikoloz Basilashvili vs Valentin Vacherot

Ugo Blanchet vs Cezar Cretu

Court 1 – ore 10:00

Elias Ymer vs Sascha Gueymard Wayenburg

Stefan Adrian Andreescu vs Radu Albot

Matteo Martineau vs Filip Misolic

Court 2 – ore 10:00

Martin Landaluce vs Martin Klizan

Timofey Skatov vs Oleg Prihodko